재일동포 정재욱, 귀화자 중심 日신당 창당

‘뉴커머’(1965년 한·일 수교 이후 일본에 새로 정착한 재일동포) 출신 정재욱(일본명 데이 아키라) 신주쿠한인상인연합회장이 우즈베키스탄 출신 현역 구의원과 손잡고 신생 정당 신세이토(新世黨)를 출범시켰다. 귀화자가 기성 일본 정당에 입당해 배지를 단 사례는 적지 않았으나, 귀화자 중심의 정당을 새로 만든 것은 이례적이다.

신세이토 공동대표를 맡은 정 회장은 14일 도쿄 지요다구 일본프레스센터에서 창당 기자회견을 열고 “저는 1985년 유학생으로 일본에 건너와 40년간 살면서 신주쿠와 신오쿠보를 중심으로 지역 상점가 활성화와 한·일 교류 등에 힘써 왔다”며 “지금까지의 경험을 토대로 누구나 안심하고 살 수 있는 일본을 만드는 일에 도전하고 싶다”고 말했다.

재일동포 정재욱(일본명 데이 아키라·오른쪽)씨와 우즈베키스탄 출신 오루주구루 도쿄 세타가야구 의원이 14일 일본 프레스센터에서 신세이토(新世黨) 창당 기자회견을 하고 있다.

당대표인 오루주구루 도쿄 세타가야구 의원은 “누구나 연령·국적·성별·출생지·장애 여부 등을 이유로 지역에서 소외되지 않고, 자기만의 방식으로 지역사회에 참여하는 다문화 공생사회 실현을 위해 힘쓰겠다”고 밝혔다. 신세이토라는 정당명은 신주쿠구와 세타가야구의 첫 글자를 따 만들어졌으며, 새로운 세상을 만들어 나가겠다는 의미도 담고 있다.

‘일본을 사랑한다’를 슬로건으로 내건 신세이토는 “특정 국적·출신을 위한 정치단체가 아니다”고 선을 그었으나, 다카이치 사나에 내각이 추진 중인 외국인 정책 엄격화에는 강한 우려를 드러냈다.

정 공동대표는 비자·영주 요건 강화를 예로 들며 “정책이 이렇게 예측 불가능해서는 젊은 외국인이 일본에 정착해 사회에 기여하기 쉽지 않다”고 지적했다.

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