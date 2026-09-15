한화손보, 설계사 1대 1 매칭… 시니어 맞춤 디지털 금융교육

한화손해보험이 디지털 기기 활용에 어려움을 겪는 소외계층을 대상으로 금융 교육에 나섰다.

한화손보는 경인지역(인천·부천·부평지역) 거주 고령층 고객을 경인지역본부 교육장에 초청해 ‘디지털 금융 스쿨’을 개최했다고 14일 밝혔다.

최근 한화손해보험이 경인지역본부 교육장에서 개최한 ‘디지털 금융 스쿨’에서 참석자들이 강사의 설명을 듣고 있다. 한화손해보험 제공

이 프로그램은 금융업무의 비대면 전환이 가속화되는 가운데 시니어 세대가 스마트 금융의 편의성을 누릴 수 있도록 돕기 위해 기획됐다. 한화손보는 고객센터 방문 고객 중 60대 이상 비율이 약 78.7%에 달한다는 점에 착안해 커리큘럼을 마련했다.

교육은 총 2시간 동안 세 가지 세션으로 운영됐다. 핵심 프로그램인 ‘디지털 교육’ 세션에서는 보험금 청구와 계약 조회가 가능한 모바일 앱 사용법 및 화상 상담 연결 방법을 안내했다. 이와 연계된 ‘실습 및 상담’ 시간에는 전속 설계사(FP)들이 1대1로 매칭돼 스마트폰 사용 실습을 돕고 평소 궁금했던 금융 및 보장 관련 맞춤 상담을 제공했다. 노년기에 필요한 몸과 마음의 회복 방법과 괄사를 이용한 림프 테라피를 다루는 ‘건강 특강’ 시간도 마련됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지