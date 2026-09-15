‘의인 이수현’ 25년 기록… 온라인서 발자취 잇는다

일본 도쿄 전철역에서 선로에 떨어진 일본인을 구하려다 숨진 ‘의인 이수현’의 25년 기록을 한곳에 모은 온라인 기념관이 새롭게 문을 열었다. 고인의 삶과 한·일 양국에서 이어진 추모사업의 발자취를 담아 그의 용기와 인간애를 다음 세대에 전한다.



부산한일문화교류협회는 고 이수현씨 유가족과 함께 ‘의인 이수현 온라인 기념관’을 14일 공식 오픈했다고 밝혔다. 협회는 2010년부터 매년 ‘아름다운 청년 이수현 모임’을 열며 고인을 기리고 있다.

일본 도쿄 전철역에서 선로에 떨어진 일본인을 구하려다 숨진 이수현씨의 생전 모습. 의인 이수현 온라인 기념관 캡처

올해로 이수현 의인이 세상을 떠난 지 25년이 됐다. 협회는 유가족을 중심으로 운영돼 온 기존 홈페이지가 새로운 기록을 확충하는 데 어려움이 있다고 보고, 유가족과 협의해 홈페이지를 전면 재구축했다.



온라인 기념관은 기억·전시·추모·계승 등 4개 공간으로 구성됐다. 고인의 생애 자료를 비롯해 관련 기관·단체가 보유한 기록과 한·일 양국 시민들이 이어 온 기념사업의 발자취를 담았다. 고인을 추모하며 헌화할 수 있는 공간과 한국과 일본의 추모 장소 위치를 소개하는 코너도 마련됐다.



1974년 울산에서 태어난 이수현은 부산 낙민초등학교와 동래중학교, 내성고등학교를 거쳐 고려대에 입학했다. 일본 유학 중이던 2001년 1월26일 도쿄 JR 신오쿠보역에서 선로에 추락한 일본인 남성을 구하려고 사진작가 고 세키네 시로와 함께 선로로 뛰어들었다가 숨졌다.



이수현의 희생 이후 한·일 양국에서는 고인을 기리는 활동이 꾸준히 이어졌다. 일본에서는 매년 신오쿠보역 사고 현장에서 추모행사가 열리고 그의 희생을 계기로 위험에 처한 사람을 돕는 시민들의 선행도 이어졌다. 고인의 어머니 신윤찬씨는 지난해 세계일보와 인터뷰에서 “수현이는 이미 한·일 양국의 우호와 교류의 상징처럼 됐다”고 말했다.



신씨는 아들의 뜻을 이어 일본 유학생 등을 지원하는 장학회도 운영해 왔다. 이수현씨가 생전에 하지 못한 일을 대신 이어가겠다는 취지로 시작한 장학사업은 이후 동남아시아 유학생으로 지원 대상을 확대했고 지금까지 장학금을 받은 유학생이 1000명을 넘었다.



신씨는 “아들이 생전 ‘한·일 양국이 과거에 너무 집착하면 똑같이 손해를 볼 것 같다’고 말했다”며 “과거를 기억하되 서로 조금씩 양보하고 상생하는 관계로 나아갔으면 좋겠다”고 세계일보에 알렸다.



부산한일문화교류협회는 이수현의 용기와 인간애가 국적과 경계를 넘어 한·일 양국을 잇는 소중한 정신적 유산이라고 평가했다. 협회 관계자는 “온라인 기념관이 이수현의 삶과 용기를 기억하고 그 뜻을 함께 이어가기 위한 공간이 되길 바란다”며 “추모에 그치지 않고 사람을 먼저 생각했던 따뜻한 마음과 용기가 다음 세대의 실천으로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

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