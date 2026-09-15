포스코, 수소환원제철로 ‘K-GX’ 구축

포스코그룹은 16∼18일 부산 벡스코에서 열리는 ‘2026 기후산업국제박람회’에 참가해 탈탄소 혁신기술과 한국형 녹색전환을 뜻하는 ‘K-GX’ 비전을 선보인다고 14일 밝혔다. 포스코그룹은 ‘탈탄소 철강으로 K-GX 생태계를 열다’를 주제로 포스코홀딩스·포스코·포스코인터내셔널·포스코이앤씨 통합 전시관(사진)을 운영한다. 전시관은 탈탄소 혁신기술과 핵심소재, 무탄소에너지, K-GX 생태계 4개 구역으로 구성된다.



탈탄소 혁신기술 구역에서는 포스코형 수소환원제철 기술인 ‘하이렉스(HyREX)’ 공정 모형과 고로 기반의 전환기술, 전기로 등을 전시한다. 하이렉스는 석탄 대신 수소를 환원제로 사용해 쇳물을 생산하는 기술이다. 포스코는 2028년 포항에 연산 30만t 규모의 하이렉스 실증설비를 준공하고 2030년까지 상용화 기술을 확보할 계획이다. 핵심소재 구역에서는 에너지저장장치(ESS)와 데이터센터 등에 사용되는 철강 제품을 소개한다.



포스코그룹은 이번 행사에서 동남권을 탈탄소 산업 거점으로 조성하는 ‘K-GX 클러스터’ 구상도 공개할 계획이다.

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