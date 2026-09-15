“국내 1등에 안주하지 않고 변화 주도… 새 기준 만들 것” [비즈 Who]

KB금융지주 차기 회장 후보로 추천된 이재근(사진) 부문장은 14일 “KB금융이 대한민국을 넘어 글로벌 시장에서 리딩 금융그룹으로 자리매김하는 데 많은 역할을 하겠다”고 밝혔다. 연말 인사와 관련해 나이에 한정한 세대교체가 아니라 신속하고 책임감 있는 의사결정 능력에 중점을 두겠다고 했다.

(서울=뉴스1) 박지혜 기자 = 차기 KB금융 회장 후보로 내정된 이재근 KB금융그룹 부문장이 14일 오전 서울 영등포구 여의도 KB금융 신관으로 첫 출근을 하고 있다. 2026.9.14/뉴스1

이 부문장은 이날 서울 영등포구 KB금융 신관 출근길에 기자들과 만나 “인공지능(AI)과 고령화 등으로 변화가 극심한 상황에서 국내 금융그룹 중 1등이라는 게 더 이상 무슨 의미가 있을까 하는 생각이 든다”며 이같이 말했다. 그는 “KB금융이 상반기에 역대 최고 성과(실적)를 냈고, 주가도 역대 최고치를 경신하는 상황”이라며 “제가 이렇게 선임된 것은 그런 1등에 안주하지 말라는 메시지로 무겁게 받아들이고 있다”고 말했다.



이 부문장은 “지금까지 KB금융을 반석에 올려둔 양종희 회장에게 존경과 감사의 말씀을 드린다”면서 “경영·전략·비즈니스 연속성을 훼손하지 않고 잘 이어나가겠다”고 했다.



KB금융발 세대교체 및 쇄신 인사가 대대적으로 단행될 것이라는 전망이 나오는 가운데 그는“세대교체를 나이로 국한하지 않고 역량에 기반을 둔 채 직원들과의 호응, 조직 헌신을 어떻게 이끌어 나갈지 고민하며 대표이사후보추천위원회와 함께 진행할 것”이라고 강조했다.



정부에서 역점을 두고 있는 포용금융과 관련해서는 “이자 이익으로 수익만 많이 내는 게 아니라 고객·투자자와 동반성장하겠다”고 설명했다.



KB금융 회장후보추천위원회는 지난 11일 과감한 변화와 세대교체가 필요하다며 이 부문장을 KB금융 차기 회장 후보로 전격 추천했다. 업계에서 양종희 현 회장의 연임을 높게 점쳤던 만큼 파격적인 결정으로 평가한다.

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