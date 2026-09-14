포항문화재단 주관 첫 국가유산 야행 ‘월하각인(月下刻印), 흥해’ 성료

경북 포항시와 포항문화재단이 개최한 포항 최초의 국가유산 야행 '월하각인(月下刻印), 흥해'가 지난 11~12일까지 양일간 흥해읍 영일민속박물관과 이팝나무 군락지, 옛 흥해읍성길 일원에서 수많은 시민과 관광객의 참여 속에 성황리에 마무리됐다.

국가유산청·경북도·포항시가 주최하고 포항문화재단이 주관한 이번 행사는 흥해 지역의 대표 국가유산인 칠포리 암각화, 포항 중성리 신라비, 제남헌, 흥해향교, 이팝나무 군락지 등 역사·문화·자연유산을 활용해 ‘시간의 지층에 담긴 자연과 사람의 이야기’를 야간 문화콘텐츠로 선보였다.

'월하각인(月下刻印), 흥해' 행사 모습. 포항문화재단 제공

행사는 국가유산 야행의 대표 프로그램인 ‘8야(夜)’ (야경(夜景), 야로(夜路), 야사(夜史), 야설(夜說), 야화(夜畵), 야시(夜市), 야식(夜食), 야숙(夜宿))를 중심으로 다양한 체험·전시·공연을 운영하며 방문객들에게 색다른 문화 향유의 기회를 제공했다.

특히 야경(夜景) 프로그램의 핵심 콘텐츠로 선보인 제남헌 미디어파사드 ‘흥해서사 : 시간의 지층을 깨우다’는 흥해의 유구한 역사와 고유한 서사를 현대적 미디어아트로 구현해 관람객들의 큰 호응을 얻었다.

수백 년의 시간을 품은 제남헌 외벽 위로 펼쳐진 빛의 향연은 흥해의 과거와 현재를 연결하며 야행의 밤을 화려하게 수놓았다.

행사 기간 흥해읍 구도심에는 근래 보기 드문 인파가 몰리며 지역 전체가 축제의 열기로 가득 찼다. 영일민속박물관과 흥해읍성길 일대는 가족 단위 방문객과 어린이들의 웃음소리로 활기를 띠었으며, 인근 골목상권에도 오랜만에 생기가 돌았다.

행사 직후 블로그와 인스타그램 등 SNS에는 시민들의 자발적인 후기가 이어졌다.

방문객들은 “흥해에 이렇게 사람들로 북적인 것은 처음 보는 것 같다”, “아이와 함께 옛 읍성길을 걸으며 예전 장날 같은 정겨운 분위기를 느꼈다”, “평소 지나치던 골목들이 흥해의 이야기와 함께 새롭게 다가왔다” 등의 소감을 남기며 현장의 감동을 고스란히 전했다.

이번 야행은 주민이 함께 만들어가는 국가유산 축제로서의 의미도 더했다. 흥해농요보존회의 공연과 흥해향지회의 ‘포항 중성리 신라비 판소리 입체 낭독극’은 지역 주민들이 역사 자원을 직접 재해석하고 전달한 사례로 관람객들의 큰 박수를 받았고, 흥해를 배경으로한 인문학강연 권달삼이야기와 흥해한시 또한 시민들의 큰 호응을 얻었다.

또 지역 자생단체 등이 참여한 먹거리 부스는 정성스럽게 준비한 음식과 합리적인 가격으로 방문객들의 만족도를 높이며 축제의 정겨운 분위기를 더했다.

2017년 포항 지진 이후 도시재생과 주거환경 개선 사업이 추진되어 온 흥해읍에서 열린 이번 행사는 재난의 상처를 문화적 회복력으로 승화시키고, 지역 유산의 가치를 시민의 일상 속으로 확장한 도시재생과 문화관광 융합의 모범 사례로 평가받고 있다.

이상모(사진) 포항문화재단 대표이사는 “포항에서 첫 선보인 국가유산 야행을 통해 흥해가 지닌 역사·문화적 가치와 잠재력을 다시 한번 확인할 수 있었다” 며 “아이들과 가족들로 가득 찬 구도심의 풍경은 국가유산과 지역공동체가 함께 만들어낸 뜻깊은 장면이었다”고 말했다.

이어 “보존 중심의 국가유산 활용을 넘어 제남헌 미디어파사드와 주민 주도형 콘텐츠를 더욱 발전시켜 시민들이 일상 속에서 즐기고 자부심을 느낄 수 있는 대표 야간 문화관광 브랜드로 성장시켜 나가겠다”고 덧붙였다.

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