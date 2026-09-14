러, 폴란드 코앞 드론 공습… EU·나토 동맹국 고위직 노린 듯

유럽 전·현직 고위 인사를 노린 것으로 추정되는 러시아의 공습이 발생했다. 전쟁 중인 우크라이나의 국경을 넘어 러시아가 유럽연합(EU)·북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국 등 인근 국가로 공격 대상을 확대하고 있다는 의혹이 커지면서 긴장이 고조되고 있다.



13일(현지시간) AP통신, 영국 BBC 등에 따르면 우크라이나와 폴란드 당국은 러시아 드론이 폴란드 국경에서 2㎞ 떨어진 우크라이나 서부 야호딘역을 공격했다고 밝혔다. 우크라이나 국영 철도 운영사인 우크르잘리즈니차는 텔레그램 게시물을 통해 “(이번 공격의) 당초 표적은 사실 예정보다 일찍 역을 떠난 ‘외교 열차’였을 가능성이 매우 크다”고 밝혔다.

바르샤바행 우크라이나 열차 피격 우크라이나 소방관들이 13일(현지시간) 우크라이나와 폴란드 국경 인근 야호딘역에서 러시아군의 드론 공격으로 파괴된 바르샤바행 열차 객차 소화 작업을 하고 있다. 우크라이나 측은 공격 직전 떠난 열차에 유럽연합(EU) 고위 관계자들이 타고 있었던 점을 들어 러시아가 이들을 노린 것으로 의심하고 있다. 우크라이나 국가비상사태청 제공, AFP연합

외신에 따르면 보리스 존슨 전 영국 총리와 칼 빌트 전 스웨덴 총리, 조너선 파월 영국 국가안보보좌관 등 EU 고위 관계자들이 탑승한 외교 열차가 우크라이나 국경 전 마지막 기차역인 야호딘역을 출발한 직후 러시아 드론이 공습해 정차 중이던 다른 열차를 타격했다. 드론 공격 당시에는 데이비드 페트라우스 전 미 중앙정보국(CIA) 국장이 야호딘역에서 다른 열차에 탑승하고 있던 것으로 파악됐다.



이른 대피로 인명피해는 없었지만, 대피 명령이 내려진 것은 드론의 공격이 시작되기 불과 15분 전이었을 정도로 아슬아슬한 상황이었다. 우크르잘리즈니차 측은 “러시아의 계속되는 공격 위협으로 인해 열차 운행 일정을 실시간으로 검토하는 과정에서 (외교 열차가) 계획을 앞당겨 역을 출발했다”고 설명했다.



이들은 우크라이나 수도 키이우에서 열린 얄타유럽전략(YES) 회의에 참석한 뒤 귀국하던 중이었다. 이 회의는 정치·경제·안보·언론계 지도자와 전문가들이 참여하는 연례행사다.



빌트 전 총리는 BBC와 인터뷰에서 “자신이 탑승했던 열차가 정차 후 대피 준비 명령을 받았고, 몇 분 뒤 상황이 안전하니 출발해도 좋다는 안내를 받았다”고 설명했다. 존슨 전 총리는 엑스(X)에 이번 공격에 대해 “(이는) 우크라이나 국민이 민간 철도 등 여러 곳에서 매일 겪고 있는 무작위적이고 무의미한 공격”이라며 동맹국에 “(우크라이나에) 필요한 방공망을 시급히 제공해야 한다”고 촉구했다.



안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 이번 공격에 대해 “단순히 우리 국경에 대한 공격의 연장선이 아니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 테러가 EU와 나토의 문 앞에 들이닥친 것”이라며 러시아에 대한 추가 제재를 촉구했다. 도날트 투스크 폴란드 총리도 긴급회의를 소집하고 “러시아의 행동 수위가 점점 높아지고 있으며, 우리 국경에 점점 가까워지고 있다”며 러시아의 공격이 격화된다면 폴란드에도 영향을 미칠 수 있다고 경고했다.



관련해 라도스와프 시코르스키 폴란드 부총리 겸 외무장관은 YES 회의에서 폴란드와 리투아니아 사이에 위치한 러시아령 칼리닌그라드 인근에서 나토의 고강도 군사훈련을 실시해 압박해야 한다고 제안했다고 영국 타임스가 전했다.



최근 러시아는 우크라이나 국경에 인접한 열차, 차량기지, 국경 검문소 등을 공격하면서 전쟁 범위를 확대하고 있다. 최근 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아 드론이 우크라이나와 몰도바 국경 검문소를 공격해 2명이 사망했다고 밝혔다. 우크라이나 남부에서도 여객 열차가 드론 공격을 받아 여성 기관사 1명이 숨졌다.



또한 유럽 각국에서도 러시아가 배후로 의심되는 사건이 발생하고 있다. 독일 수사당국은 최근 발생한 라이프치히할레 국제공항 드론 공격 미수 사건의 배후가 러시아라고 결론 내렸다. 지난달 이 공항에 세워져 있던 우크라이나 안토노우항공 소속 화물기 근처에서 폭발물을 탑재한 드론이 발견됐고, 착륙하려던 DHL 화물기도 비행물체와 충돌했다. 최근 에스토니아 방산업체, 이탈리아 탄약공장 등 군수업체에서 잇따라 발생한 화재 사건도 러시아의 공작으로 의심받고 있다.

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