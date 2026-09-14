김지용 중수청장 후보자 "수사·기소 분리 대원칙 적극 공감"

김지용 중대범죄수사청장 후보자가 "수사 기소 분리라는 형사사법 개혁의 대원칙에 적극 공감하고 있다"며, 과거 검수완박(검찰 수사권 완전 박탈) 반대 이력에 대한 입장을 밝혔다.

김 후보자는 14일 오후 인사청문회 준비단 사무실이 마련된 서울 창성동 정부서울청사 별관 로비에서 취재진을 만나 "제가 몸담았던 검찰이 국민의 신뢰를 잃고 폐지까지 이르게 된 점에 대해 깊이 성찰하고 있다"며 이같이 말했다.

중대범죄수사청장 후보자가 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 마련된 인사청문회 준비단으로 출근하고 있다.

김 후보자는 "형사사법제도는 범죄로부터 국민의 생명과 안전을 지키고, 국민의 평온한 일상을 보장하기 위해 존재한다"며 "과거 보완수사 필요성을 주장했던 건 검찰을 위해서가 아닌 범죄피해자 보호에 공백이 없어야 한다는 우려과 신념 때문이었다"고 했다.

이어 "최근 국회에서 수사 기소 분리 원칙 하에 형사소송법이 개정됐고, 범죄피해자를 보호하기 위한 여러 제도가 도입된 것으로 안다"며 "이젠 국회의 입법 취지를 존중해 중수청을 성공적으로 안착시키는 데 역량을 집중할 때"라고 강조했다.

윤석열 전 대통령과 가까웠다는 여권 일각의 지적에도 반박했다.

김 후보자는 "윤석열 정부가 출범한 후 이뤄진 첫 검찰 인사에서 좌천됐고, 약 1년 뒤 퇴직했다"며 "검찰 재직 시절 특정인과 가깝다고 분류되거나 이로 인해 혜택을 받은 사실이 전혀 없다"고 해명했다.

그러면서 "중수청장으로 임명된다면 공직자로서 개정된 법률을 준수하고 법 시행 과정에서 국민의 권익보호에 한치의 소홀함이 없도록 최선을 다하겠다"고 했다.

김 후보자의 입장 표명은 최근 여권에서 과거 검찰 수사권과 관련한 그의 공개적 발언과, 당시 검찰총장이었던 윤 전 대통령에 대한 직무집행 정지 명령 반대 성명에 이름을 올린 이력을 문제 삼는 가운데 나왔다.

추미애 경기도지사는 지난 12일 경기 남양주시 모란공원 민주열사 묘역에서 열린 '2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제'에서 김 후보자 지명을 거론하며 "대통령이 (내란) 세력을 징벌해야 하는데 이들 세력에 업혀 전전긍긍한다"고 언급한 바 있다.

청와대는 김 후보자에 대한 인사청문회 요청을 미루고 추가 검증에 착수한 것으로 전해졌다.

<뉴시스>

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