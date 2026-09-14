이휘향 "악역 제안에 은퇴까지 고민…행복하지 않았다"

배우 이휘향이 반복되는 악역 연기로 은퇴를 고민했었다고 털어놨다.
13일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '인생이 영화'에는 배우 이휘향과 김정태가 게스트로 출연했다.
이날 이휘향은 데뷔 45년 만에 영화 '가족여행'으로 첫 스크린 주연을 맡았다고 밝혔다.
'가족여행'은 치매를 앓는 시어머니의 생일을 맞아 부산으로 즉흥 여행을 떠난 가족의 이야기다. 김정태가 공동연출을 맡았다.
이휘향은 "이 제안을 받고 제가 흔쾌히 응한 데는 5~6년이 걸렸다"며 "제가 다른 배우들과 달리 키도 크고 외모도 튀니까 센 역할만 했었다. 같은 역할을 하다 보니까 나 자신이 행복하지 않았다"고 말했다.
이어 "누가 '언제 행복하냐'라고 물어보면 저는 무조건 연기다. 연기밖에 없었는데 5~6년 전부터 악역을 하다 보니 행복하지 않고 '왜 내가 이걸 하고 있어야지?'라는 생각이 들었다"고 회상했다.
그러면서 "시청자 앞에서 나 자신이 너무 창피하더라. 내가 이런 생각을 하고 있는데 시청자들이 공감하고 감동을 원할까 싶었다"고 덧붙였다.
이휘향은 "이런 악역만 들어오면 나는 연기를 그만둬야겠다고 생각을 했었다. 그런데 5~6년이 지나오면서 마지막에 '가족여행'을 가지고 왔더라. 그 제안이 너무 신선했다"고 말했다.
그는 "지금까지 악역을 위해 나의 모든 에너지를 쏟아왔는데 나머지 에너지가 어떤 게 있을까. 나도 어떤 게 있는지 시험해 보고 싶었다"며 "내가 그런 역할을 잘할 수 있을지 해보고 싶어서 주저 없이 하겠다고 했다"고 전했다.
<뉴시스>
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