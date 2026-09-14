하이트진로 ‘이슬라이브 페스티벌’에 1만8000명…맥주 5만캔 판매

하이트진로가 지난 12일 인천 송도 달빛축제공원에서 개최한 ‘2026 이슬라이브 페스티벌’에 약 1만8000명이 방문했다고 14일 밝혔다.

2018년 시작해 올해로 6회째를 맞은 이슬라이브 페스티벌은 소주 브랜드를 내세운 뮤직페스티벌이다. 하이트진로는 올해 처음 행사 장소를 인천 송도 달빛축제공원으로 옮겨 수용 인원을 기존보다 약 1만명 확대했다. 전국에서 행사장을 찾는 방문객의 이동 편의를 위해 셔틀버스도 15개 노선으로 늘렸다.

사진=하이트진로 제공

행사장 내 식음료(F&B) 공간은 이슬존·진로존·테라존 등 3개 구역으로 나눠 운영했다. 주류부스는 기존 6개에서 9개로, 푸드부스는 28개에서 34개로 확대해 방문객 대기 시간을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

올해 행사에서는 생산 후 24시간 이내의 참이슬과 테라 생맥주를 처음 제공했다. 테라 스파클링과 테라 슬러시 생 등 신제품을 포함해 모두 19종의 주류를 선보였다.

행사 당일 판매된 주류는 참이슬과 진로 등 소주류가 360㎖ 기준 약 1만병, 테라와 켈리 등 맥주류가 355㎖ 기준 약 5만캔이었다.

공연과 함께 체험형 콘텐츠도 확대했다. 하이트진로는 쏘맥자격증 발급, 이슬네컷, 이슬오락실 등 모두 9개의 체험형 프로그램을 운영했다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 “이슬라이브 페스티벌은 참이슬을 사랑해준 고객들에게 보답하는 차원에서 마련한 행사”라며 “앞으로도 차별화된 마케팅 활동을 통해 소비자들과 소통을 이어가겠다”고 말했다.

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