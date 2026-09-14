텐먼스, 성수에 첫 팝업…1대1 스타일링·맞춤 수선 제공

신세계인터내셔날의 온라인 여성복 브랜드 텐먼스(10MONTH;)가 서울 성수동에 첫 오프라인 팝업스토어를 열고 고객 맞춤형 스타일링 서비스를 선보인다.

텐먼스는 오는 10월 11일까지 약 한 달간 성수동에서 팝업스토어를 운영한다고 14일 밝혔다. 브랜드 론칭 이후 처음 마련한 오프라인 공간으로, 제품 전시뿐 아니라 고객의 체형과 취향에 맞는 스타일을 찾을 수 있도록 다양한 체험 프로그램을 운영한다.

대표 프로그램은 사전 예약제로 진행되는 ‘당신만의 텐먼스-1:1 스타일링 클래스’다. 전문 스타일링팀이 고객의 체형과 취향, 라이프스타일, 퍼스널 컬러 등을 분석해 어울리는 옷과 스타일링 방식을 제안한다. 텐먼스 공식 인스타그램 댓글 이벤트를 통해 선착순으로 예약할 수 있으며 동반 1인과 함께 참여할 수 있다.

팬츠 구매 고객을 대상으로 한 ‘고객 맞춤 기장 서비스’도 제공한다. 고객의 체형과 착용 방식에 따라 적정 기장을 찾아 무료로 수선해준다.

팝업 공간은 ‘일상의 갤러리’를 콘셉트로 꾸몄다. 과도한 장식을 줄이고 여백과 소재, 가구와 오브제를 활용해 제품의 디자인과 소재를 자연스럽게 보여주는 데 초점을 맞췄다.

텐먼스는 팝업 운영 기간 전 품목을 10% 할인 판매한다. 모든 구매 고객에게 카드지갑을 증정하며 10만원·30만원·50만원 이상 구매 고객에게는 각각 이어링과 벨트, 백을 선착순 제공한다.

텐먼스 관계자는 “정해진 기준보다 각자의 개성과 일상에 맞는 스타일을 제안하는 브랜드”라며 “고객들이 자신에게 가장 잘 어울리는 핏을 발견할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

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