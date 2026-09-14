홍지선 “용산국제업무지구 주택물량 확대 필요”

홍지선 국토교통부 장관 후보자가 용산국제업무지구의 주거 기능을 확대할 필요가 있다는 입장을 밝혔다. 용산국제업무지구 주거 기능 확대를 놓고 서울시와 이견차이를 보이는 가운데 주무부처인 국토부 장관 후보자가 직접 입장을 밝힌 것으로 이후 협의 과정이 주목된다. 홍 후보자는 아울러 용산공원 개발에 대해 공원의 핵심 공간은 보존하되 청년 등 미래세대를 위한 주택 공급 가능성을 검토할 필요가 있다고 했다.

홍지선 국토교통부 장관 후보자. 뉴시스

국회 인사청문회(16일)를 앞두고 홍 후보자는 14일 국회에 제출한 인사청문회 서면답변서에서 ‘용산국제업무지구에 주거기능을 확대하는 것이 서울 주택공급과 직주근접 측면에서 필요하다고 보는가’라는 질의에 “서울의 심각한 주거난을 고려할 때 용산국제업무지구는 서울 핵심 입지 내 대규모 공공부지로서 주택공급 잠재력이 충분하다”고 밝혔다. 이어 “서울 주거난 해소를 위해 주택물량을 확대할 필요가 있다고 생각한다”고 했다. 용산국제업무지구의 주거 기능 확대 필요성을 명시적으로 밝혔다.

용산공원 활용에 대해서도 기존 공원 기능을 전면적으로 훼손하지 않는 범위에서 주택 공급 가능성을 살펴보겠다는 입장을 내놨다. 그는 용산공원 부지에 대해 “청년 등 미래 세대에게 상당한 규모의 주거 공간을 신속히 제공할 수 있는 잠재력 높은 부지”라고 평가했다. 이어 “공원의 핵심 공간은 지키되 미래 세대의 주거 안정에 기여할 수 있는 방안이 없을지 살펴보겠다”고 말했다. 홍 후보자는 “현재 사업 대상지와 공급 물량 등 세부 방안이 확정된 것은 아니다”며 “장관으로 취임할 경우 충분한 공론화 과정을 거쳐 국민 공감대를 형성한 뒤 추진하겠다”고 밝혔다.

이 과정에서 서울시와의 협의도 강조했다. 홍 후보자는 “원활한 주택공급을 위해 도시계획 등 많은 부분에서 권한을 가진 지방 정부와의 협조가 필요하다”면서 “그간 서울시와 논의한 내용을 살펴보고 협의 방향을 구체화하겠다”고 전했다.

홍 후보자는 개발제한구역(그린벨트) 해제에 대해서는 “보전할 곳은 확실히 보전하고 필요한 곳은 유연하게 활용해야 한다”고 했다. 구체적인 공급 대상지와 물량은 정해지지 않았다고 밝혔다.

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