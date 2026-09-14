2억원 내고 영하 196도 액체질소 속으로…'부활' 기다리는 냉동 인간들

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영하 196도 액체질소 속에 시신을 보관하는 ‘냉동 인간’ 시설이 호주에서 운영 중인 것으로 알려지며 화제다. 미래에 의학기술이 발전하면 시신을 다시 소생시킬 수 있을지 모른다는 기대에 만들어진 시설이지만, 전문가들은 냉동 인간의 소생에 대해 회의적인 입장이다.

11일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 호주 뉴사우스웨일스주 홀브룩에는 남반구를 통틀어 유일한 인체 냉동보존 시설인 ‘서던 크라이오닉스’가 운영 중이다. 2023년부터 이어져 온 이 시설은 현재 7명의 ‘환자’를 액체질소 속에 보관하고 있다.

평범한 창고 형태의 건물인 이 냉동보존 시설은 내부에 대형 스테인리스 원통형 용기 2개가 자리하고 있다. 대형 보온병과 비슷한 구조다. 액체질소를 채워 내부 온도를 영하 196도로 맞춰 유지한다.

2024년 5월 80대 남성이 처음 냉동보존된 것에 이어, 지난 6월 90대 남성이 추가 보존돼 현재까지 총 7명이 이 시설에 있다.

서던 크라이오닉스의 피터 회장은 250년 뒤 이들이 다시 살아날 가능성을 약 10%로 예측하고 있다. 그는 “기본적으로 죽음을 정복하고 모든 질병을 치료한 뒤 죽은 사람을 소생할 수 있어야 한다”며 “가능성이 0%가 아니라는 뜻”이라고 말했다.

냉동보존 과정은 사망 직후 시작된다. 체온을 최대한 빠르게 낮추고 혈액을 빼낸 뒤 부동액과 비슷한 보존액을 주입한다. 얼음 결정이 세포를 파괴하는 것을 방지하기 위한 처리에 8시간 정도가 소요된다.

액체질소는 시간이 흐르면서 조금씩 증발해 소실되기 때문에 지속적인 보충이 필요하다. 시설을 관리 중인 업체 관계자는 액체질소를 한 달에 한 번씩 채웠지만, 액체질소 공급이 끊길까 우려한 보관자의 가족들이 나오면서 2주에 한 번씩 보충하고 있다고 설명했다.

극한의 온도를 유지해야 하는 과정 때문에 냉동보존 비용은 20만 호주달러(약 1억8000만원)를 상회한다. 사망 직후 진행되는 초기 안정화 등 과정에 약 6만 호주달러가, 이후 무기한 보관을 위해 15만 호주달러의 비용이 발생한다.

전 세계적으로 냉동보존된 인원은 약 1000명으로 추산된다. 미국에 약 600명, 러시아에 약 200명이 있다. 예약을 마치고 대기 중인 인원까지 넓혀보면 4000명이 넘는다.

국내에도 인체 냉동보존 서비스가 운영되고 있다. 한 바이오 냉동기술업체는 현재까지 혈액암을 앓던 80대 여성과 담도암에 걸린 40대 여성 등 3명을 냉동 보관했다. 비용은 10년간 1억8000만원이다. 액체질소 교환을 위해 매년 500만에서 600만원을 추가로 부담해야 하는 것으로 알려져 있다.

훗날 시신을 소생시킬 수 있다는 기대감에 냉동을 선택하는 사람들이 늘고 있지만, 전문가들은 실제 소생 가능성에 대해서는 회의적이다. 멜버른 RMIT대학 냉동보존 전문가 새프런 브라이언트 부교수는 현재 기술로는 사람 몸 전체를 완벽하게 보존하기 어렵다고 전했다. 세포나 혈액 등 일부 조직은 냉동보존이 가능하더라도 몸 전체 에 보존액을 고르게 전달하는 것은 다른 영역의 문제라는 의미다.

새프런 부교수는 “몸 전체를 같은 속도로 식히려고 하면 외부는 안쪽보다 빠르게 식는다”며 “딸기로 놓고 보면 물러지는 것과 비슷하다”고 설명했다. 의식을 다시 되살리는 작업도 쉽지 않다는 분석이다. 그는 이에 대해 “과학보다는 신비주의에 가까운 영역”이라고 말했다. 또 이미 사망의 원인이 됐던 질병을 되돌릴 수 없다는 점도 문제점으로 지적했다.

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