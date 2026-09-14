삼성·LG, 추석 앞두고 협력사 대금 조기 지급…내수 활성화 앞장

삼성과 LG가 추석 명절을 앞두고 협력사 납품대금을 조기 지급하는 등 내수 경기 활성화와 협력사 자금 부담 완화에 나선다.

삼성전자 DS부문 직원들이 추석 명절을 앞두고 운영되는 온라인 장터에 접속해 상품을 고르고 있다.삼성전자 제공

삼성은 14일 삼성전자·삼성물산·삼성바이오로직스 등 13개 관계사가 총 1조3000억원 규모의 물품대금을 당초 지급일보다 약 7일 앞당겨 지급한다고 밝혔다.

이번 조기 지급에는 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성중공업, 삼성E&A, 제일기획, 에스원, 삼성웰스토리가 참여한다. 삼성은 지난해 추석보다 조기 지급 규모를 약 1100억원 확대했다.

추석을 앞두고 원자재 대금과 임직원 상여금 등으로 자금 수요가 늘어나는 협력사들의 부담을 덜고, 조기 지급을 통해 지역과 내수 경기 활성화에도 기여한다는 취지다.

삼성은 임직원을 대상으로 추석 맞이 온라인 장터도 운영한다. 삼성전자와 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성생명, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성화재, 삼성카드, 삼성증권, 삼성중공업, 삼성E&A, 호텔신라, 제일기획, 에스원 등 17개 관계사가 참여한다.

온라인 장터에서는 관계사 자매마을 특산품과 지역 농가 상품, 중소기업 스마트공장에서 생산한 제품 등을 판매한다. 삼성 임직원들은 매년 설과 추석을 합쳐 명절 기간 약 30억원 규모의 물품을 온라인 장터에서 구매하고 있다.

특히 삼성전자의 스마트공장 구축 지원을 받은 중소기업 31곳이 한우세트와 과일 등 53개 상품을 판매한다. 삼성전자는 2015년부터 중소기업의 제조 경쟁력 강화를 위한 스마트공장 구축 지원 사업을 진행해 올해 8월까지 총 3622건을 지원했다.

LG전자. 연합뉴스

LG그룹은 협력사와의 상생을 위해 총 6000억원의 납품대금을 최대 13일 앞당겨 지급한다.

LG전자, LG이노텍, LG화학, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG유플러스, LG CNS, D&O 등 8개 계열사가 참여한다.

LG는 추석 명절을 앞두고 원자재 대금과 임직원 상여금 지급 등으로 자금 수요가 집중되는 협력사들의 원활한 자금 운용에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

LG전자, LG이노텍, LG화학, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG유플러스, LG CNS 등 7개 계열사는 납품대금 조기 지급과 함께 협력사를 대상으로 금융 지원 프로그램도 운영하고 있다. 무이자 또는 저금리로 대출받을 수 있도록 약 1조2000억원 규모의 동반성장펀드와 직접 대출 등을 지원한다.

앞서 LG는 지난 7월 공정거래위원회와 ‘LG-1·2·3차 협력사 상생협약’을 체결하고 동반성장펀드 운영 금액의 10% 이상을 2차 이하 협력사에 지원하고 상생결제 낙수율을 10% 이상으로 확대하기로 했다.

재계 관계자는 “명절을 앞두고 협력사들의 자금 수요가 커지는 만큼 대기업의 납품대금 조기 지급이 협력사의 유동성 확보와 내수 경기 활성화에 도움이 될 것으로 보인다”고 말했다.

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