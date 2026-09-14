한국공항공사, 日구마모토공항과 지방공항 노선 활성화 추진

한국공항공사가 일본 구마모토공항과 지방공항 노선 활성화를 위해 나섰다.



한국공항공사는 14일 일본 구마모토국제공항 운영사인 구마모토국제공항주식회사(KKIAC)와 지방공항의 일본 노선 활성화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다.

14일 서울 강서구 한국공항공사에서 열린 한국공항공사-구마모토국제공항 업무협약식에서 허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장(가운데)과 야마카와 히데아키 구마모토국제공항 사장(오른쪽) 등이 기념촬영을 하고 있다.

이번 협약은 한·일 간 항공교류 확대 흐름에 맞춰 국내 지방공항과 일본 소도시를 잇는 노선 신설을 지원하고 공동 마케팅을 통해 양국 간 관광·비즈니스 수요를 창출하기 위해 마련됐다.

올 들어 지난달까지 지방공항을 통한 일본 노선 여객 수는 511만여명으로 전년 동기 대비 약 41.7% 증가했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 △국내 지방공항-구마모토공항 간 수요 증진을 위한 공동 마케팅 △양국 국적사의 균형적 노선 운항을 위한 항공사 공동 유치활동 △항공운송 실적 등 정보 교류에 상호 협력하기로 했다.

일본 규슈에 위치한 구마모토현은 아소산·구마모토성 등 풍부한 관광자원을 갖춰 최근 한국인 관광객의 관심이 높아지고 있는 지역이다. 또 TSMC 일본 공장이 들어선 이후에는 반도체 산업 거점으로 부상하고 있다.

이날 협약식에 참석한 야마카와 히데아키 구마모토국제공항 사장은 “한국은 구마모토의 중요한 국제선 시장”이라며 “협약을 통해 양 지역 간 관광과 인적 교류가 한층 활발해지기를 기대한다”고 말했다.

14일 서울 강서구 한국공항공사에서 열린 한국공항공사-구마모토국제공항 업무협약식에서 허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장(왼쪽 다섯 번째)과 정민철 한국공항공사 항공영업실장(왼쪽 세번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장은 “일본인 관광객의 지방공항 유입을 늘리고 한·일 간 균형있는 여객 수요를 만들어가겠다”며 “앞으로도 지방공항 노선망 확충과 지역경제 활성화에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 현재 한국공항공사가 운영하는 지방공항과 구마모토를 잇는 노선은 김해-구마모토 노선이 유일하다. 공사는 이번 협약을 발판으로 다가오는 동계시즌 청주-구마모토 노선 신설을 위해 항공사 및 현지 관계기관과 협의를 이어갈 계획이다.

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