“돈 벌고 싶었다” 은퇴한 배드민턴 국가대표, 라이브방송으로 월 1억 수입

일본 배드민턴 국가대표 출신 선수가 현역 은퇴 후 라이브 방송에 뛰어들어 월 최고 1600만엔(약 1억4000만원)의 수입을 올린 사연이 공개됐다. 국가대표로 국제대회에서 우승까지 경험했지만, 선수 시절 수입과 처우에 대한 고민이 새로운 진로를 선택한 배경이 됐다.

사연의 주인공은 전 일본 배드민턴 국가대표 아라키 아카네다. 올해 30세의 아라키는 176㎝의 장신으로 국제대회에서 네 차례 우승한 경력을 보유하고 있다. 어머니 역시 세계선수권 우승을 차지한 배드민턴 선수 출신이다.

아라키는 일본 ‘주간문춘’과의 인터뷰에서 2020년 1월 현역에서 은퇴했다고 밝혔다. 당시 기업 소속 선수로 받던 월급은 약 20만엔(약 175만원) 수준이었다. 개인 훈련비는 물론 라켓과 셔틀콕, 스트링 교체 비용 등도 상당 부분 직접 부담해야 했다.

아라키 아카네 사회관계망서비스(SNS) 캡처

그는 선수 생활을 돌아보며 “적립해 온 노력에 대한 보상은 적은 스포츠였다고 생각한다”고 말했다. 특히 동료 선수들과 “만약 야구를 선택하고 거기서 배드민턴과 같은 위치였다면 타워맨션을 살 수 있었을 것”이라는 이야기를 나누기도 했다고 털어놨다.

은퇴 후 아라키가 선택한 것은 예상 밖의 라이브 방송이었다. 그는 은퇴 2~3개월 뒤 도쿄 이타바시구의 월세 6만엔짜리 아파트를 구해 스마트폰 한 대로 방송을 시작했다. 가족과 주변에서는 반대가 있었지만, 아라키는 자신의 선택을 밀어붙였다.

라이브 방송을 시작한 이유에 대해서는 “돈을 벌고 싶었기 때문”이라고 솔직하게 밝혔다. 여기에 어린 시절부터 연예계에 대한 관심이 있었고, 코로나19 확산으로 온라인 라이브 방송이 성장할 가능성이 있다고 판단한 것도 주효했다.

물론 처음부터 모든 것이 순조롭지는 않았다. 초기에는 소속사에 약 100만엔의 교육비를 냈지만 코로나19를 이유로 제대로 된 교육을 받지 못했고, 시청자 후원금의 70%가 회사 몫으로 돌아갔다고 밝혔다. 당시 월 약 100만엔의 후원이 들어왔지만 3개월 동안 본인에게 수익이 지급되지 않는 일도 겪었다.

그럼에도 방송을 계속한 결과 수입은 선수 시절과 비교하기 어려울 정도로 늘었다. 아라키는 “라이브 방송은 시청자분들의 후원금에 따라 수입이 변동하기 때문에 달에 따라 천차만별”이라면서도 “회사에 남았을 때보다 적게 번 달은 없다”고 말했다. 최고 월수입은 1600만엔이었다.

다만 아라키가 배드민턴을 완전히 떠난 것은 아니다. 그는 현재 라이버 관련 사업을 운영하는 동시에 어린 선수들에게 배드민턴을 가르치고, 라켓과 셔틀콕을 지원하는 등 인연을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

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