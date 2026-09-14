'냉동창고 살해' 사건 송치…피의자 비공개로 호송버스 탑승

경기 파주시의 한 카페 냉동창고에 60대 여성을 가둬 숨지게 한 30대 카페 사장이 검찰로 넘겨졌다.



파주경찰서는 14일 냉동창고 살해 사건을 의정부지검 고양지청에 송치했다.

14일 경기 고양시 일산동부경찰서에서 파주 카페 냉동창고 살인사건 피의자 A가 탑승한 호송차량이 의정부지검 고양지청으로 이동하고 있다.

이에 따라 피유인자 살해 등 혐의로 일산동부경찰서 유치장에 수감돼 조사받던 A씨도 검찰로 이송됐다.



A씨는 이날 오후 1시께 통합수사당직실 차고지의 셔터가 내려진 상태에서 호송버스에 올랐다.



A씨는 취재진과 접촉하거나 질문을 받는 과정 없이 호송버스 맨 뒤 좌석에 탄 뒤 몸을 숙여 노출을 피했다. 버스는 곧 경찰서 정문을 빠져나가 검찰로 이동했다.



앞서 사건이 뒤늦게 알려지면서 A씨는 구속 과정에서도 언론에 모습이 노출되지 않았다.



또 경찰은 수사가 진행 중이라는 이유로 A씨의 신상정보를 별도로 공개하지 않았다.



경찰 관계자는 "이번 피의자 호송은 관련 지침에 따라 진행했다"고 설명했다.



A씨는 지난 3일 오전 일면식도 없던 60대 여성 B씨를 자신의 카페로 유인한 뒤 냉동창고에 약 27시간 동안 가두고 내부 온도를 영하로 설정해 저체온증으로 숨지게 한 혐의를 받는다.



경찰은 A씨가 상품권을 대량으로 거래해 현금화하는 속칭 '상품권 깡'을 위해 피해 여성이 필요하다며 상품권 브로커 C씨를 통해 B씨를 파주로 데려오게 한 것으로 보고 있다.



경찰은 파주경찰서 형사과 소속 3개 강력팀 등 17명으로 수사팀을 꾸려 공범 여부와 상품권 관련 사기 혐의 등에 대해서도 수사를 이어가고 있다.

<연합>

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