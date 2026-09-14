“야 너 나와”...윤성호, ‘개콘’ 시절 후배와 몸싸움 회상

윤성호가 과거 KBS 2TV ‘개그콘서트’ 활동 당시 후배 개그맨과 있었던 몸싸움 일화를 공개했다.

윤성호가 과거 KBS 2TV ‘개그콘서트’ 활동 당시 후배 개그맨과 있었던 몸싸움 일화를 공개했다. 나무미키 흥신소

13일 유튜브 채널 ‘나무미키 흥신소’에는 ‘KBS VS SBS 개그맨 전설의 옥상 야차썰!’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 윤성호를 비롯해 미키광수, 김인석 등이 출연해 과거 개그맨 활동 당시의 에피소드를 이야기했다.

대화 도중 미키광수는 윤성호가 과거 다른 방송에서 ‘개그콘서트’에 적응한 뒤에도 텃세를 겪었다고 밝힌 적이 있지 않느냐고 물었다. 이에 김인석은 당시 상황을 자신이 지켜본 사람의 입장에서 설명하며, 문제가 됐던 인물이 윤성호보다 후배였음에도 “선배 대우를 안 했다”고 전했다.

윤성호는 이에 대해 단순히 자신을 선배로 대하지 않았다는 점이 문제가 된 것은 아니라고 선을 그었다. 그는 “선배 대우를 하는 걸 떠나서 그냥 막 대했다”고 밝혔다. 자신 역시 다른 방송사에서 활동하다 ‘개그콘서트’에 합류한 만큼 굳이 선배 대접을 요구할 생각은 없었다면서도, 상대방의 행동이 일반적인 장난의 범위를 넘어 자신을 지나치게 막 대하는 수준이었다고 설명했다.

특히 상대 후배가 자신의 머리를 건드리는 행동을 했고 이를 제지하는 과정에서 ‘우당탕탕’ 소리를 들을 정도로 상황이 격해졌다고 한다.

그에 따르면 상대방의 행동에 그만하라고 말했지만, 이후 “야 너 나와”라고 소리쳤고 결국 두 사람은 옥상으로 이동했다. 당시 현장에는 주변에 있던 개그맨들도 함께 따라 올라갔다.

김인석은 당시 상대방이 싸움을 잘한다는 이야기를 평소에 들었지만 실제로 몸싸움을 벌이는 모습을 본 적은 없었다고 말했다. 이 때문에 두 사람이 옥상에서 맞붙었다는 소식이 당시 주변 사람들의 큰 관심을 끌었다고 덧붙였다.

몸싸움 당시 두 사람의 대응 방식에도 차이가 있었다. 윤성호는 “너무 흥분해 있었다”며 별다른 도구 없이 맨손으로 맞섰지만, 상대방은 대걸레 자루를 들고 나왔다고 윤성호는 회상했다.

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