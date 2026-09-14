'89만 넘었다'… 충북 청주시, 인구 90만 시대 연다

충북 청주시의 인구가 89만명을 넘어서면서 ‘특례시’ 지정에 속도가 붙을 전망이다.

시는 지난달 31일 기준 내국인 86만215명, 외국인 2만9870명 등 총인구가 89만85명으로 집계됐다고 14일 밝혔다. 이는 지난해 말(88만5348명)보다 4737명 늘어난 수치다.

최근 시의 인구는 꾸준히 증가한다. 2018년 10월 85만명을 넘어선 뒤 2021년 9월 86만명, 2023년 6월 87만명, 2024년 10월 88만명을 돌파했다 이어 불과 1년 10개월 만에 89만 고지를 밟았다.

충북 청주시 인구표. 청주시 제공

시는 이런 요인으로 사회적 순유입(전입-전출)과 외국인, 출생아 등 3박자가 어우러진 결과로 분석했다. 전체 증가분의 58.7%(5432명)가 사회적 순유입이다. 지열별 순유입은 오송읍이 1만360명으로 가장 많았고 성화·개신·죽림동(6176명), 모충동(3850명)이 증가해 전체 인구 증가의 32.9%를 차지했다.

전체 인구 대비 3.4%인 외국인도 3029명 증가했다. 국적별로는 베트남(1679명), 우즈베키스탄(709명), 네팔(309명), 카자흐스탄(108명) 등이다.

출생아 수는 3년 연속 증가했다. 청주의 출생아는 2022년 4737명에서 2023년 4861명, 2024년 2899명, 2025년 5525명으로 늘었다. 올해 들어 지난달까지 4119명으로 지난해 같은 기간 3601명보다 518명이 증가했다. 시는 이런 추세가 이어지면 올해 연간 출생아 수는 6000명에 이를 것으로 전망했다.

인구 전망도 밝다. 공동주택 입주와 산업단지 조성, 기업 투자 확대 등 정주 여건 개선과 일자리 기반이 확충이 이어지면서 2028년 총인구 90만명을 내다봤다.

시는 도시 체질 개선에 고삐를 죄고 있다. 향후 예정된 대규모 공동주택 입주, 첨단 산업단지 조성, 국내외 우수 기업 투자 유치가 양질의 일자리와 안정적인 정주 여건으로 직결될 전망이다. 이 추세라면 오는 2028년 말에는 총인구 90만명 고지를 무난히 달성할 것으로 기대를 모으고 있다.

시 관계자는 “인구 89만명 돌파는 청주의 지속 가능한 성장 잠재력과 도시 경쟁력을 입증하는 의미 있는 지표”라고 말했다.

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