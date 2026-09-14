KBS춘천, 시사기획 창 ‘대한민국 특구1281’ 15일 방송

전국 곳곳에 지정된 특별구역 ‘특구’가 지역 발전의 마중물 역할을 제대로 하고 있는지 실태를 짚어보는 탐사보도 프로그램이 방송된다.

KBS춘천총국은 대한민국 곳곳에 들어선 특구를 전수 분석하고 실태를 추적한 시사기획 창 ‘대한민국 특구1281’이 오는 15일 오후 10시 1TV에서 방영된다고 14일 밝혔다.

대한민국 특구1281. KBS춘천총국 제공

‘특별한 구역인 특구가 지역을 특별하게 만들었을까’라는 물음에서 출발한 이번 프로그램은 이청초 기자와 강원대 연구팀이 지난 32년간 지정된 전국 특구를 전수 분석한 내용을 토대로 제작했다.

분석 결과 경제자유구역과 관광특구, 규제자유특구 등 전국의 특구는 67종, 1281개에 달했다. 전국 229개 지방자치단체 가운데 특구가 하나도 없는 곳은 불과 15곳. 청주와 구미에는 각각 32개의 특구가 겹쳐 있었다. ‘특별한 구역’이 없는 곳이 오히려 특별해진 셈이다.

프로그램은 기업을 유치하지 못한 채 10년 넘게 비어 있거나 개발이 중단된 특구, 한 지역에 비슷한 특구와 지원제도가 중첩된 사례 등을 통해 기존 특구 정책의 문제점을 짚는다.

또 강원과 제주, 충북 등의 현장을 찾아 특구가 지역에 미친 영향을 살펴보고 소규모 특구에서 광역특구 중심으로 정책 방향을 전환한 일본의 시행착오 사례도 소개한다.

이를 토대로 기업과 산업, 기반 시설을 권역 단위로 묶는 정부의 이른바 '메가 특구' 정책이 기존 특구와 어떤 차별성을 갖춰야 하는지도 조명한다.

프로그램은 다음 달 13일 오후 7시 40분 KBS 1TV 강원에서도 방송한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지