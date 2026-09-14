‘투바투’ 연준, 생일 맞아 1억 원 기부…취약계층 어르신 지원

그룹 ‘투모로우바이투게더(투바투, TXT)’ 멤버 연준이 자신의 생일을 맞아 1억 원을 기부하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

그룹 ‘투모로우바이투게더(투바투, TXT)’ 멤버 연준이 자신의 생일을 맞아 1억 원을 기부하며 따뜻한 나눔을 실천했다. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

사랑의열매 사회복지공동모금회에 따르면 연준은 13일 생일을 기념해 1억 원을 전달했다. 이번 기부를 통해 연준은 사랑의열매가 운영하는 고액기부자 모임 ‘아너 소사이어티’ 회원으로 이름을 올리게 됐다.

이번에 마련된 성금은 경기 성남 지역의 취약계층 어르신들을 위한 무료급식 사업과 오래된 복지시설의 환경을 개선하는 데 활용될 예정이다. 경제적 어려움으로 식사 지원이 필요한 어르신들에게 안정적인 식사를 제공하고 복지시설을 보다 쾌적하고 안전한 공간으로 정비하는 데 쓰이는 것이다.

연준은 생일을 맞아 자신이 팬과 대중으로부터 받은 사랑을 다시 사회에 돌려주고 싶다는 뜻에서 기부를 결정한 것으로 전해졌다. 그는 기부와 관련해 “그동안 받은 과분한 사랑을 더 많은 분들과 의미 있게 나누고 싶었다”며 “누군가의 오늘을 조금이라도 더 따뜻하게 만들어주는 힘이 되길 진심으로 바란다”고 소감을 밝혔다.

그룹 ‘투모로우바이투게더(투바투, TXT)’ 멤버 연준이 자신의 생일을 맞아 1억 원을 기부하며 따뜻한 나눔을 실천했다. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

연준의 선행은 이번이 처음이 아니다. 그동안 결식아동을 돕기 위한 나눔에 참여한 것을 비롯해 소방관들의 심리적 회복을 지원하고, 루게릭요양병원 건립을 위한 후원에도 힘을 보태는 등 꾸준하게 기부 활동을 이어왔다.

특히 이번에는 지원 대상을 취약계층 어르신과 복지시설로 넓히면서 아동과 소방관 등 특정 계층에 국한되지 않는 폭넓은 나눔을 실천했다는 점에서도 의미를 더했다.

연예계 활동을 통해 대중에게 사랑받아온 연준은 그동안 자신에게 보내진 관심과 응원을 사회에 환원하는 방식으로 꾸준히 선행을 이어가고 있다. 이번 생일 기부 역시 자신의 특별한 날을 어려운 이웃과 함께하는 의미 있는 시간으로 만들었다는 점에서 눈길을 끈다.

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