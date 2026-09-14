사망 13일 아닌 12일…마지막 ‘신군부 5인방’ 정호용 장례 마쳐

12·12 군사반란과 5·18 민주화운동 유혈 진압의 핵심 책임자인 정호용 전 국방부 장관이 향년 94세로 세상을 떠났다. 5·18 희생자와 유족을 향한 단 한 마디 사죄도 남기지 않은 채 신군부 실세 ‘5인방’이 모두 역사 뒤편으로 사라지면서, 발포 명령 지휘체계 등 당시 수뇌부의 진술을 확보할 마지막 길도 끊기게 됐다.

14일 연합뉴스 등에 따르면 정 전 장관은 당초 알려진 지난 13일 아닌 12일 사망했다. 유족들은 고인의 별세 사실이 외부에 알려지는 것을 꺼려 경기 수원 아주대병원 장례식장에 마련된 빈소의 부고 알림 모니터조차 꺼놓은 채 가족장으로 장례를 진행했다.

5·18 광주민주항쟁 당시 특전사령관이던 정호용 전 국방장관이 검찰의 조사를 받기 위해 1996년 1월 출석하고 있다. 연합뉴스

14일 오전 9시로 예정됐던 발인 시각도 화장장에 빈자리가 났다는 소식을 듣고 새벽 5시로 당겨 성남시 장례문화사업소에서 화장을 마쳤다. 장지는 공개되지 않았다.

1932년 대구에서 출생한 정 전 장관은 전두환·노태우 전 대통령과 육군사관학교 11기 동기다. 두 전직 대통령 및 이희성 전 육군참모총장 겸 계엄사령관, 황영시 전 육참참모차장과 함께 ‘신군부 핵심 5인’으로 꼽혀왔다. 1979년 12·12 군사반란에 가담한 뒤 체포된 정병주 전 특전사령관의 후임으로 임명되면서 신군부 권력의 핵심축으로 부상했다.

이듬해 5·18 민주화운동 당시에도 광주 현장에 투입된 공수특전여단을 담당하는 특전사령관 자리에 있었다.

고인은 생전에 광주에 투입된 공수부대가 전투병과교육사령부(전교사) 지휘 하에 있었기에 자신에게는 작전 통제권이 없었고 행정·군수 지원만 했을 뿐이라며 책임을 회피해 왔다. 그러나 민주화 이후 5·18 진상조사위원회 조사와 재판 과정에서 그가 최소 네 차례 광주를 방문하고, 계엄군의 전남도청 재진입 작전인 ‘상무충정작전’에 필요한 수류탄과 장비 등을 지원한 사실이 알려졌다.

제5공화국 출범 이후에는 육군참모총장과 내무부·국방부 장관을 차례로 거쳤고, 13·14대 국회의원을 지내며 정계에서도 승승장구했다.

경기 수원시 아주대병원에 마련된 정호용 전 국방부 장관의 빈소. 연합뉴스

정 전 장관은 1996년 12·12 및 5·18 관련 재판에 넘겨져 내란목적살인, 내란중요임무종사 등의 혐의로 1997년 대법원에서 징역 7년을 확정받았으나 그해 특별사면됐다.

그는 이후 자신의 책임을 공개적으로 인정하거나 피해자와 유족에게 사과하지 않았다. 심지어 군사반란과 내란 관련 유죄 판결로 지급이 중단된 군인연금을 다시 지급해 달라는 소송에 참여했다.

노태우·전두환(2021년), 황영시·이희성(2022년)에 이어 마지막 생존자였던 정 전 장관마저 세상을 떠나면서, 신군부 수뇌부를 상대로 5·18 당시 최초 발포 명령자와 미규명 행방불명자 경위 등을 청문할 기회는 소멸했다.

5·18기념재단 등 관련 단체들은 “당사자들의 사죄 없는 사망에 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

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