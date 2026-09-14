안은진, 수영모 쓰고 한강 갔더니 "아무도 못 알아봐"

배우 안은진이 서울 한강 수영장에서 물놀이했지만 아무도 자신을 알아보지 못했다고 했다.

안은진은 13일 유튜브 채널 '요정재형'에 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

안은진. 안은진 SNS 캡처

정재형은 "드라마 '키스는 괜히 해서' 그게 너무 잘돼지 않았냐"고 했다.

안은진은 "사랑을 너무 많이 받았다. 글로벌도 너무 잘됐다"고 했다.

정재형이 "외국 나가면 너 사인을 받으러 오고 그런다고 한다. 다른 업계 쪽에서도 드라마가 진짜 잘 됐다고 들었다"고 했다.

그러자 안은진은 "저도 그 소식을 듣긴 했는데 실제로 나가서는 못 느꼈다"고 하자 정재형은 "네가 좀 돌아다녀야 한다. 발리 한번 가라"고 했다.

이어 안은진은 최근 서울 한강 수영장을 방문했다가 아무도 자신을 알아보지 못했다고 했다.

그는 "얼마 전에 친구랑 한강 수영장 다녀왔는데 아무도 모른다. 정말 제 프라이버시를 잘 지켜주신다"며 수영장에서 찍은 사진을 공개했다.

사진에는 안은진이 수영복에 수영모와 물안경을 착용한 모습이 담겼다.

정재형은 "이걸 누가 알아보냐. 이걸 계속 쓰고 돌아다녔냐"고 하자 안은진은 "전 되게 잘 놀러 다닌다. 옷을 입어도 항상 편하게 입어서 알아볼 일이 많지 않다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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