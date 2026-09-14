신동엽, 소지섭 '순금 선물' 미담에 "'미우새' 종영 때 순은 돌릴 것"

방송인 신동엽이 '미운 우리 새끼' 종영 시 모든 스태프에게 순은을 선물하겠다는 깜짝 공약을 내걸었다.

13일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 최근 종영한 드라마 '김부장'에서 데뷔 첫 악역으로 활약한 배우 주상욱이 게스트로 출연했다.

방송인 신동엽. SBS 제공

이날 서장훈은 "드라마에서 주상욱 씨와 소지섭 씨가 대립하는 관계였다"며 "드라마가 끝나고 소지섭 씨가 모든 배우와 스태프들에게 순금을 선물했다고 하던데 주상욱 씨도 받았냐"고 물었다.

앞서 소지섭은 '김부장' 촬영 후 배우와 스태프 등 300명에게 순금 1g씩 선물했다. 소지섭이 금을 구입할 당시 시세를 기준으로 하면 전체 비용은 1억원에 가까운 것으로 추산된다.

주상욱은 "무언가를 주시길래 받았더니 진짜 금이더라. 보증서까지 들어있었다"며 "스태프 전원에게 사비로 직접 가서 선물했다고 들었다. 지금도 잘 간직하고 있다"고 말했다.

이를 들은 신동엽은 "저는 '미우새' 마지막 촬영을 하게 되면 전 스태프에게 순은을 선물하겠다. 요즘 은값도 많이 올랐다"고 너스레를 떨었다.

이에 허경환 모친은 "그때까지 우리 아들 장가 안 가야겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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