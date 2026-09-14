유승호 "경기도민이라 서울 잘 안 와"…청담동서 눈 반짝

배우 유승호가 서울 생활에 익숙하지 않다고 밝혔다.

15일 오후 9시 방송되는 SBS TV 예능 프로그램 '틈만나면,'에서는 유재석, 유연석과 게스트 유승호, 영케이가 서울 청담동 일대를 찾는다.

영케이, 유승호(오른쪽). SBS 제공

이날 유승호는 함께 출연한 영케이와의 친분을 드러낸다.

영케이는 "승호가 저희 뮤직비디오에 출연하면서 친해졌다. 오늘 저는 승호의 친구로 왔다"라고 말했다.

유재석이 두 사람의 친분을 의심하자 영케이는 "전에 승호가 시상식 시상자로 나와서 '영현아 축하한다'라고 불러준 적도 있다"라고 했다.

유승호는 "말하지 않아도 연결된 존재 같다"라고 말했다.

유승호는 서울에 자주 오지 않는다는 사실도 공개했다.

그는 "제가 경기도민이라 일할 때 아니면 서울에 잘 안 온다"라고 말했다.

청담동 유명 음식점 이야기가 이어지자 유승호는 가게 이름을 낯설어했다. 한 음식점을 본 뒤에는 "여기도 말로만 들어봤다"라고 했다.

이에 유재석은 "승호 어떡하지? 오늘 여기 가야겠다"라고 말했다.

<뉴시스>

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