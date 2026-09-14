알래스카항공, 인천-시애틀 취항 1주년 이벤트 개최

알래스카항공이 인천-시애틀 노선 취항 1주년을 기념해 국내 고객을 대상으로 인스타그램 이벤트를 진행한다.

14일 알래스카항공에 따르면 이번 이벤트는 이날부터 27일까지 알래스카항공 한국 공식 인스타그램에서 진행하며 간단한 참여 절차를 통해 누구나 참여할 수 있다.

참여 방법은 알래스카항공 한국 공식 인스타그램 계정 팔로우,이벤트 게시물 ‘좋아요’,댓글 내 함께 여행하고 싶은 친구 태그 및 가고 싶은 미국 여행지 작성 등 총 3단계다.

당첨자에게는 인천-시애틀 노선 왕복 이코노미 클래스 항공권 1매(1명),글로벌 데스티네이션 코스터 세트(3명),충전식 LED 듀얼 포켓 미러(3명),에코백(5명)등 항공권과 알래스카항공 굿즈를 경품으로 증정한다. 당첨자는 인스타그램 다이렉트 메시지(DM)를 통해 내달 2일 개별 안내된다.

알래스카항공은 취항 1주년 기념 인스타그램 이벤트와 함께 미국 왕복 항공권 특별 운임 프로모션을 이날부터 18일까지 알래스카항공 공식 홈페이지에서 진행한다. 요금은 이코노미 좌석 최저 99만9000원부터이며, 유류할증료 및 세금이 포함된 금액이다. 최종 결제 금액은 발권 시 환율에 따라 변동될 수 있다. 여행 기간은 16일부터 2027년 1월 31일까지다.

유수진 알래스카항공 아시아 지역 본부 총괄은 “태평양 북서부를 대표하는 항공사로서 지난 1년간 한국 고객에게 이 지역만의 특별한 문화와 미식을 소개하고 인천-시애틀 노선 1주년이라는 뜻깊은 이정표를 함께 맞이할 수 있어 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 알래스카항공만의 따뜻한 환대와 차별화된 서비스로 시애틀을 넘어 미주 전역으로 향하는 고객들의 여정에 함께하며 더 많은 여행의 순간을 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 알래스카항공은 올해 하계 시즌 인천-시애틀 노선을 화요일을 제외한 주 6회 운항하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지