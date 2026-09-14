조정석, 장모님에게 들은 뜻밖의 한마디

배우 조정석이 아내인 가수 거미와 관련된 이야기부터 장모님과의 유쾌한 일화까지 공개하며 웃음을 안겼다.

배우 조정석이 아내인 가수 거미와 관련된 이야기부터 장모님과의 유쾌한 일화까지 공개하며 웃음을 안겼다. 채널 조정석

최근 유튜브 채널 ‘채널 조정석’에는 ‘채널 조정석 실버버튼 언박싱’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 조정석은 구독자 10만 명 달성을 기념해 받은 유튜브 실버버튼을 직접 개봉하며 다양한 이야기를 전했다.

조정석은 실버버튼을 받기까지의 과정에서 자신이 직접 신청을 하지 않았던 일을 언급했다. 그러면서 자신의 부캐를 활용해 “점석 씨가 신청했어야 하는 것 아니냐. 왜 신청을 안 하셨느냐”는 식으로 스스로를 놀리며 특유의 재치 있는 모습을 보여줬다.

이후 채널에 공개된 영상 가운데 다시 보고 싶지 않은 영상 또는 장면이 있느냐는 질문이 나오자, 조정석은 의외의 답을 내놨다. 특별히 피하고 싶은 영상은 없다고 밝히면서도 처음에는 아내 거미가 출연했던 편을 두고 걱정했던 사실을 털어놨다.

그는 당시 거미가 자신과 관련된 이야기를 하면서 평소에는 공개하지 않았던 사적인 내용까지 상당 부분 언급했던 것을 떠올렸다. 조정석은 이른바 ‘TMI’가 계속 이어지는 상황에 대해 걱정했고, 과거에도 무언가 이야기를 하려다 결국 말을 아꼈다고 설명했다.

특히 조정석은 거미가 앞선 방송에서 공개하지 못했던 이야기를 추가로 꺼내 관심을 모았다. 시청자들이 궁금해했던 미공개 에피소드의 주인공은 다름 아닌 조정석의 장모님이었다.

그는 “장모님이 친구들하고 오붓하게 자리하고 계신데 제가 초대받은 적이 있다”고 전했다. 이날 거미에게 전화를 건 장모님은 “오빠 메이크업 했나”고 물었다. 조정석은 이 이야기를 전하며 당시 장모님이 자신을 메이크업을 한 모습과 그렇지 않은 모습으로 상당히 다르게 받아들였던 것 같다고 설명했다. 예상하지 못했던 장모님의 반응을 공개하면서 스튜디오에는 웃음이 이어졌다.

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