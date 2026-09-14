용혜인 사퇴에 기세 오른 국힘, "다음은 김승원" 낙마 화력 집중

국민의힘은 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 각종 논란 끝에 자진 사퇴하자 김승원 법무부 장관 후보자를 다음 타깃으로 삼아 낙마를 위한 총력전에 돌입했다.



국민의힘은 김 후보자 인사청문회를 하루 앞둔 14일 최고위에서 신약 로비 의혹은 물론 김 후보자 가족이 연계된 협동조합 문제까지 전방위로 난타했으며, 김 후보자 엄호에 나선 여당도 맹비난했다.

장동혁 국민의힘 대표가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

정점식 원내대표는 "김 후보자 의혹을 보라. 치정, 로비, 주가조작까지 범죄영화를 방불케 한다"며 "이처럼 하자 많은 인물을 법무장관에 임명하려 한단 사실 자체가 청와대 의중이 공소취소에만 매몰돼 있단 방증이다. 김 후보자는 공소취소 특임장관일 뿐"이라고 질타했다.



신동욱 최고위원은 "용혜인을 버리고 김승원을 살리겠다는 작전으로 보이는데 김 후보자는 훨씬 더 문제가 많은 사람"이라고 제기된 의혹들을 열거하며 자진 사퇴와 지명 철회를 촉구했다.



김민수 최고위원은 "장관이 되기 전 '국민 오빠'부터 돼버린 김승원"이라며 "'잘 된 인사'라던 민주당 김민석 대표에게 묻는다. 그 생각 유효하냐"고 비꼬았다.



박성훈 수석대변인은 논평에서 "김 후보자 '쥐약 게이트' 의혹은 장관 낙마 정도로 끝날 일이 아니라 사법적 책임을 물어야 할 중대 사안"이라며 "용혜인 꼬리 자르기로 김승원의 '쥐약 게이트'를 덮을 수는 없다"고 비판했다.

국민의힘 장동혁 대표가 14일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

중진 의원들도 십자포화 대열에 합류했다.



5선 나경원 의원은 페이스북에 "김 후보자의 청탁전화에 대한 첫 반응은 '식약처 승인되는 순간 수천억원을 벌 수 있다'였다. 국민 생명보다 돈"이라며 "이리 보든 저리 보든 부적격. 사퇴가 답"이라고 적었다.



5선 윤상현 의원도 페이스북에 "김 후보자와 그 가족에게 '이해충돌'은 남의 이야기냐. 배우자가 센터장으로 근무하는 기관이 자신의 지역구에서 세금이 투입되는 바우처 사업의 제공기관으로 지정되고, 두 자녀까지 근무하며 급여를 받아왔다면 철저한 검증을 받아야 할 사안"이라며 "증인 한 명 없는 청문회로 어물쩍 넘어갈 일이 아니다"라고 지적했다.



5선 조배숙 의원은 페이스북에 "신약 청탁 의혹으로 수사선상에 올라도 모자랄 인물이 검찰 지휘권을 쥐락펴락하겠다는 발상 자체가 사법 정의 모독"이라며 "김 후보자는 즉각 사퇴하고, 민주당도 성난 민심을 직시하고 석고대죄하라"고 촉구했다.

국민의힘 장동혁 대표가 14일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

3선 김희정 의원은 페이스북에 "수사기관의 철저한 재조사와 진상규명이 필요하다"며 "국민 생명권을 지킬 것이냐, 김 후보자를 지킬 것이냐"고 압박했다.



원내정책수석부대표인 재선 김미애 의원은 페이스북에 "햄스터가 피 토하고 죽은 사실 등을 고의로 삭제한 채 승인받은 제넨셀 치료제를 국민 93명에 투약했다고 한다"며 "국정조사와 특검을 통한 철저한 진상규명이 필요하다"고 강조했다.



친한(친한동훈)계 박정훈 의원은 페이스북에 "김승원 민주당 경기도당 위원장 재임 기간 '용처 불명 출장비'로 수천만원이 살포됐다"며 "진실부터 밝히고 사퇴하라"고 가세했다.



주진우 의원은 페이스북에 "김승원은 성폭력 감싸오고, 보완수사권 폐지에 앞장서고, 쥐가 먹고 죽는 약을 사람에게 투입하는 데 결정적 역할을 했다. 임명 강행은 치명타"라고 맹비난했다.



김 후보자 공세에 앞장서고 있는 무소속 한동훈 의원은 페이스북에 "김생용사(김生용死)? 김생이사(김生이死)"라고 적고 "김승원 밀어붙이면 이재명 정권 끝난다"고 쏘아붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지