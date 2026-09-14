ASPN, ‘publicX’에 AI 기능 확대…온라인 SI 견적 서비스 ‘HOW’ 선봬

SAP ERP 전문기업 ASPN(대표 한창직)이 ‘publicX.net’의 AI 기능을 확대하고 온라인 SI 개발 요청 및 견적 서비스 ‘HOW’를 함께 제공한다.

‘publicX.net’은 SAP S/4HANA Public Cloud 환경에 최적화된 웹·모바일 기반 모듈형 확장 솔루션이다. 전자전표와 그룹웨어를 비롯해 설비관리, 영업관리, 구매관리, 인사관리 등 기업 업무에 필요한 다양한 기능을 제공한다.

여기에 인공지능 기술을 결합한 ‘AI Core Capabilities’를 지원한다. publicX의 AI 기능은 반복적인 행정 업무를 자동화하는 데 초점을 맞췄다.

ASPN 측에 따르면 문서와 첨부파일을 분석해 요약 정보와 문서 초안 작성을 지원하고, 영수증·계약서 등 이미지와 PDF에서는 OCR을 활용해 텍스트와 데이터를 추출한다. 추출된 증빙 데이터를 활용한 전표 처리 자동화와 LLM 기반 계정과목·적요 추천 기능도 제공한다.

사용자는 publicX 솔루션에 축적된 정보를 자연어로 질문해 필요한 정보를 확인하거나 리포트를 조회할 수 있다.

ASPN이 함께 선보이는 ‘HOW’는 온라인 SI 개발 요청 및 견적 서비스다. ASPN 측은 SI 개발 과정의 요구사항 접수와 공수 산정 등을 온라인으로 진행할 수 있도록 구성했다고 설명했다.

사용자가 비대면으로 개발 요구사항을 작성하면 이를 바탕으로 일정과 인력, 기술 구성 등을 포함한 수행계획과 견적을 제공한다는 게 ASPN 측 설명이다. 이후 계약과 개발 착수까지 이어질 수 있도록 구성해 온라인에서 개발 요청부터 후속 절차까지 연계하는 데 초점을 맞췄다.

최재선 ASPN 솔루션부문 대표 전무는 “기존 SI 개발 프로젝트는 잦은 대면 미팅과 불투명한 견적 산정으로 착수 전에 많은 리소스가 낭비됐다”며 “‘HOW 서비스’는 비대면 온라인 요구사항 정의를 통해 일정, 인력, 기술 구성을 도출하고 투명한 공수 산정 견적을 제공하는 서비스”라고 말했다.

ASPN은 SAP 표준을 기반으로 한 publicX와 AI 기능, 온라인 SI 개발 서비스 HOW를 연계해 기업의 업무 효율화와 디지털 전환을 지원한다는 계획이다.

ASPN 관계자는 “publicX.net은 기업의 핵심 시스템인 SAP 표준을 준수하면서 최신 AI 기술을 유연하게 결합한 SaaS 플랫폼”이라며 “온라인 SI 개발 서비스인 HOW와 publicX 라인업을 통해 비용과 시간 부담을 줄이는 스마트 DX를 실현하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지