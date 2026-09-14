울릉도, ‘먼섬 종합발전계획’ 21개 사업 4800억 투자 확정

경북 울릉군이 행정안전부가 주관한 제1차 ‘국토외곽 먼섬 종합발전계획(2026~2030)’에 총 21개 사업, 총사업비 4804억원 규모의 사업이 최종 확정됨에 따라 울릉도 숙원사업이 본격화 할 전망이다.

울릉도 전경. 울릉군 제공

14일 울릉군에 따르면 이번 계획은 2025년 1월 제정된 '울릉도·흑산도 등 국토외곽 먼섬 지원 특별법'에 따라 정부가 추진하는 첫 번째 국가계획이다.

정부는 전국 43개 국토외곽 먼섬을 대상으로 2026년부터 2030년까지 5년간 총 138개 사업에 1조942억원(국비 8486억원 등)을 투자할 계획이다.

이 가운데 울릉군은 전체 국비 지원액의 약 40%에 달하는 3351억 원의 국비를 확보하며, 주요 거점 섬으로서의 중요성을 인정받았다.

울릉군에 확정된 주요 사업은 총 21건으로, 신규사업 13건(779억원)과 계속사업 8건(4025억 원)이다.

주요 사업은 국토교통부 소관 울릉공항 건설공사를 비롯 도로 확·포장 등 대규모 교통·물류 SOC 사업이 추진돼 섬 지역의 고질적인 접근성 문제를 획기적으로 개선하며, 복합대피시설 건립과 상·하수도 정비, 생활폐기물 소각시설 증설 등 안전망과 기초생활 인프라도 대폭 강화된다.

남한권(사진) 울릉군수는 “이번 종합발전계획 확정은 단순한 재정 지원을 넘어, 그동안 변방으로 소외된 국토 외곽 섬의 군사적·경제적 가치를 국가가 공식적으로 인정하고 바로 세우는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “이를 발판 삼아 향후 ‘국토외곽 먼섬 지원 특별법’의 실효성 있는 개정과 ‘울릉 특별자치군’ 도입 등 제도적 기반을 단단히 다지고, 공항 건설 및 대규모 SOC 사업과 생활밀착형 인프라 확충을 차질 없이 추진해 울릉도를 지속가능한 해양 영토 수호 전진기이자 관광 거점으로 도약시키겠다”고 포부를 밝혔다.

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