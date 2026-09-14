전국 34개 시·군 기상가뭄…성남·의정부는 '주의' 단계

최근 강수량이 평년 수준을 밑돌면서 전국 34개 시·군에 기상가뭄이 발생한 것으로 나타났다.



운문댐과 섬진강댐은 가뭄 단계가 '심각', 밀양댐은 '경계' 수준을 보이는 등 일부 댐의 저수 상황도 좋지 않은 것으로 나타났다.

수위 낮아진 운문댐. 연합뉴스

행정안전부는 관계기관과 함께 전국 가뭄 상황을 점검해 9월 가뭄 예·경보를 발표했다고 14일 밝혔다.



지난 3월 2일부터 이달 1일까지 최근 6개월간 전국 누적 강수량은 832.8㎜로 평년(979.2㎜)의 84.8% 수준이다.



이에 따라 이달 1일 기준 전국 34개 시·군에 기상가뭄이 발생했다.



전라권과 경상권을 중심으로 '관심' 단계의 약한 가뭄이 나타나고 있으며, 경기 성남시와 의정부시는 '주의' 단계의 보통 가뭄을 겪고 있다.



올해 9월 강수량은 평년보다 적겠으나 10월과 11월에는 평년보다 대체로 많을 것으로 전망됐다.



농업용 저수지의 전국 평균 저수율은 이달 1일 기준 56.0%로 평년(69.4%)의 80.7% 수준이다. 지역별 평년 대비 저수율은 61.9∼101.6%로 편차가 큰 상황이다.



정부는 저수율이 낮은 지역을 중심으로 가뭄 상황을 관리하고 하천수를 이용해 저수지에 물을 채우는 등 급수 대책을 이어갈 계획이다.



생활·공업용수 공급 여건은 전반적으로 안정적인 것으로 나타났다.



주요 수원인 다목적댐 19곳과 용수댐 12곳의 저수량은 각각 예년의 92.5%, 68.4% 수준이다.



다만 낙동강과 섬진강 유역의 강수 부족으로 이들 유역의 다목적댐 11곳과 용수댐 6곳은 저수량이 예년을 밑돌고 있다.



운문댐과 섬진강댐은 '심각', 밀양댐은 '경계', 성덕댐·안동댐·임하댐·영천댐·평림댐은 '주의', 보령댐은 '관심' 단계다.



운문댐과 섬진강댐의 생활·공업용수 공급지역은 대체 수원 활용 등 가뭄 대책을 통해 정상적인 용수 공급이 가능해 가뭄 예·경보 기준으로는 '경계' 단계로 관리되고 있다고 행안부는 설명했다.



운문댐은 낙동강과 금호강 하천수를 활용해 대체 공급하고 있으며, 섬진강댐은 섬진강을 활용한 대체 공급과 농업용수 감량을 시행하고 있다.



밀양댐 등 나머지 댐도 농업용수와 하천유지용수를 줄이거나 다른 수원과 연계해 대응하고 있다.



김용균 행안부 자연재난실장은 "앞으로도 관계 부처와 긴밀히 협력해 전국 가뭄 상황을 면밀히 점검하고, 가뭄 예상 지역을 선제적으로 관리하는 등 국민 불편 최소화를 위해 노력하겠다"고 말했다.

<연합>

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