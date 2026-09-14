장동혁, 與 김승원 지키기에 "국민에게 범죄종합세트 선물하나"

국민의힘 장동혁 대표는 14일 각종 의혹이 제기된 김승원 법무부 장관 후보자에 대해 "추석 앞둔 국민에게 범죄종합세트라도 선물하겠다는 건가"라며 "이제라도 김승원 지명을 즉각 철회해야 한다"고 요구했다.

국민의힘 장동혁 대표가 14일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 전날 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 사퇴한 것을 거론하면서 "다음 차례는 김승원 후보자다. 공공연하게 '김생용사(김승원은 지키고 용혜인은 낙마)'를 이야기하지만 어불성설"이라며 이같이 말했다.



그는 "김 후보자는 로비 부정 청탁으로 주식 투자자들 피를 빨았고, 가족 조합을 만들어서 온 가족이 국민 혈세를 빼먹었다"며 "위장전입으로 아들딸 좋은 학교 보냈고, 음주운전 전과까지 꼼꼼하게 이력서에 채웠다"고 지적했다.



이어 "대통령과 민주당이 이렇게 김승원 일병 구하기에 올인하는 이유는 결국 공소 취소 아니겠나. 민심과 민생보다 '이재명 면죄부'가 더 중요한 것"이라며 "억지로 밀어붙여 공소 취소를 한들 이 대통령과 부역자들의 복역 기간만 늘어날 뿐"이라고 말했다.



장 대표는 전날 자진 사퇴한 용 후보자에 대해선 "성남 민심 앞에 '이재명 좌파 카르텔'이 무릎을 꿇었다. 이 대통령은 인사 참사에 대해 책임지고 사과하기 바란다"며 "이참에 가족소득당 조직인 기본소득당을 국회에서 퇴출시켜야 한다"고 주장했다.

<연합>

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