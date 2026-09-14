김진경, 딸 백일에 내시로 변신 "우리 집 중전"

모델 김진경이 딸의 백일을 맞아 함께 찍은 한복 스냅 사진을 공개했다.

김진경은 13일 소셜미디어에 "100일 축하해 사랑하는 우리 딸. 우리집 중전마마 달밤이. 엄마가 앞으로도 평생 내시 할게 건강만 하자. 100일 동안 같이 고생 많이 한 우리엄마 최고로 감사하고 매번 추억을 예쁘게 남겨주는 나은언니도 너무 고마워요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

김진경과 딸. 김진경 SNS 캡처

공개된 사진 속 김진경은 딸을 포근히 품에 안은 채 카메라를 향해 환한 미소를 지었다.

김진경은 조선시대 내시들이 입던 짙은 녹색의 공복을 입고 검은색 관모를 착용했다.

딸은 궁에서 왕비나 공주가 입던 전통 한복과 여러 장신구를 착용한 채 귀여운 모습을 드러냈다.

남편인 축구선수 김승규는 소속팀 활동 및 해외 일정을 소화하느라 함께 찍지 못한 것으로 알려졌다.

한편 김진경은 2024년 축구 국가대표 골키퍼 김승규와 결혼했다.

김진경은 과거 SBS TV 예능프로그램 '골 때리는 그녀들'에 출연해 미드필더로 활약했다. 이 프로그램 출연을 계기로 김승규와 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

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