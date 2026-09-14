미인대회 출신 이지연, 나는 솔로 21기 영철과 결혼

미인대회 출신 이지연이 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 SOLO' 21기 영철과 결혼한다.

14일 연예계에 따르면 이지연은 지난 12일 소셜미디어에 웨딩 화보를 공개하며 결혼 소식을 알렸다.

미인대회 출신 이지연이 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 SOLO' 21기 영철과 결혼한다. 인스타그램

이지연은 "좋은 사람을 만나 함께 새로운 시작을 하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "한 분 한 분 찾아뵙고 인사드리는 게 예의인데, 혹시나 부담을 드리진 않을까 망설이다 미처 소식을 전하지 못한 분들이 계신다"며 "서운한 마음이 드셨다면 부디 너그럽게 이해해 주셨으면 좋겠다"고 했다.

그러면서 "편하게 연락해 주신다면 기쁜 마음으로 감사히 소식을 전해드리겠다. 축하해 주시는 마음 모두 잊지 않고 소중히 간직하며 예쁘게 살겠다"고 덧붙였다.

예비 신랑은 '나는 솔로' 21기 출연자 영철이다. 1984년생인 영철은 최근 자신의 SNS에 "26년 9월 살짝 늦은 결혼합니다!"라고 적으며 결혼 소식을 알린 바 있다.

이지연은 과거 국제 미인대회 '미스 글로브'에 한국 대표로 참가한 이력이 있다.

<뉴시스>

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