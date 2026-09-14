김범수, 성 정체성 오해에 “그런 얘기 많이 듣는다”

가수 김범수가 오랜 기간 연애를 하지 않은 탓에 주변에서 자신을 둘러싼 뜻밖의 오해가 생겼던 일화를 공개했다.

가수 김범수가 오랜 기간 연애를 하지 않은 탓에 주변에서 자신을 둘러싼 뜻밖의 오해가 생겼던 일화를 공개했다. SBS Entertainment

김범수는 13일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 자신의 연애 공백기에 대한 이야기를 털어놨다.

오랜 기간 혼자 생활하면서 예상하지 못했던 그의 주변에서도 연애를 궁금해하는 반응도 있었다. 헤어스타일을 담당하는 디자이너는 이날 헤어 관리를 받으러 온 김범수에게 “내가 오빠 머리 오래 해서 손님들도 다 알잖아”라며 “처음에는 비혼주의라고 묻다가 오빠 남자 좋아하냐고도 물었다”고 전했다.

대중들이 그가 결혼이나 연애에 관심이 없는 사람인지 궁금해 하는 경우가 있었고, 나아가 남성을 좋아하는 것 아니냐는 질문까지 나온 적이 있다는 것이다.

이를 들은 김범수는 “나 그런 얘기 많이 듣는다”면서 가수 거미와의 일화도 언급했다. 그는 거미가 자신의 걱정을 많이 해준다면서 “오빠 빨리 결혼하셔야 한다”고 했다고. 그는 이를 고맙게 여긴다면서도 삶을 돌아보게 됐다고 밝혔다. 거미 역시 “오빠 혹시 그쪽은 아니죠?”라고 그의 성 정체성을 돌려 물어보기도 했다.

김범수는 자신의 장발 헤어스타일도 언급하면서 이미지가 오해를 불러 일으킬 수 있다고도 덧붙였다. 그는 “내가 너무 혼자 있는 사람처럼 보이나 싶다”고 털어놨다.

김범수는 이날 방송을 통해 연애가 뜸해진 자신의 현재 상황과 긴 솔로 기간 때문에 주변에서 여러 가지 추측을 받았던 사연을 전했다. 오랜 시간 혼자 지내면서 생긴 외부의 시선과 이에 따른 에피소드가 공개되면서 관심을 모았다.

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