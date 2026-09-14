김민석 “노무현 탄핵 전조와 비슷한 상황…다 같이 힘 모아야”

김민석 더불어민주당 대표가 14일 현 정국에 대해 “노무현 첫 1년 안착에 안팎의 세력들이 힘을 합쳐 탄핵하려던 그런 시기의 전조 비슷한 상황으로 가는 것이 아닌가”라고 밝혔다. 이재명정부의 검찰개혁을 비판한 추미애 경기도지사를 향해서는 ‘전전긍긍’ 발언 경위에 대한 설명도 요구했다.

김민석 더불어민주당 대표가 11일 오전 충북도청 대회의실에서 열린 더불어민주당 충북 예산정책협의회에서 발언하고 있다. 뉴시스

김 대표는 이날 민주당 공식 유튜브 채널 ‘민주당TV’에서 “밖에 있는 사람들이 그러는 건 그러려니 하겠는데 이건 좀 황당하다는 생각이 들 때가 있다”면서 “지금은 정신 바짝 차리고 다 같이 힘을 모아야 한다”고 말했다.

특히 추 지사의 ‘전전긍긍’ 발언을 두고는 “왜 그렇게 말씀하셨는지에 대해서는 본인의 설명이 필요할 것 같다”고 했다.

앞서 추 지사는 지난 12일 경기 남양주시 모란공원에서 열린 ‘2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제’에서 검찰 출신 변호사가 중대범죄수사청장 후보자로 지명된 것을 계기로 “대통령이 내란 세력을 징벌해야 하는데 왜 이들에게 업혀 전전긍긍하는가”라고 비판한 바 있다.

김 대표는 “민주당의 책임 있는 정치인, 도지사 발언이라고 하면 사람들이 의아하게 생각했을 것 같다”며 “민주당 중진의 발언이라고는 사람들이 생각을 안 했을 가능성이 높다고 느꼈다”고 지적했다.

김 대표는 전날 용혜인 기본소득당 의원이 성평등가족부 장관 후보직에서 사퇴한 데 대해서는 “어쨌든 국민의 의견이 중요하다”는 입장을 밝혔다.

용 의원의 후보 지명 이후 불거진 비례대표 의원직 겸직 논란과 관련해 “비례대표 겸직을 하는 것이 불법은 아니다”라면서도 “다만 관례적으로나 상식적으로 그렇게 하면 하나는 내려놓는다는 것이 보통의 상식선”이라고 말했다.

이어 “법 위에 민심이 있는 것 아니겠느냐”며 “이래가지고는 본인에게도 도움이 안 된다고 생각한 것”이라고 용 의원에게 결단을 요구한 배경을 설명했다.

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