“무대가 교수형대 같았다”…김범수, 7년 전 공연 취소 트라우마 고백

가수 김범수가 7년 전 공연을 취소한 이후 무대에 대한 트라우마를 겪고 있다고 털어놨다.

지난 13일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 김범수가 발성 연습을 위해 전문 센터를 찾는 모습이 공개됐다.

이날 그는 연습 과정에서 음 이탈이 반복되자 목소리에 대한 고민을 드러냈다. 특히 대표곡 ‘보고 싶다’를 부르기 전부터 긴장하는 모습을 보이며 “이 노래가 이렇게 무서운 노래였나. 전주만 들어도 긴장이 된다”고 말했다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처

김범수가 현재까지 발성 문제를 겪게 된 계기는 약 7년 전으로 거슬러 올라간다. 당시 데뷔 20주년 공연을 준비하던 그는 공연 당일 리허설 과정에서 목 상태에 이상을 느꼈고, 병원 진료를 받은 뒤 공연을 진행해서는 안 된다는 판단을 받았다. 결국 공연장을 찾은 관객들에게 사과한 뒤 무대를 취소했다.

김범수는 당시 상황에 대해 “가수로서 하늘이 무너지는 느낌이었다”고 회상했다. 비록 관객들은 격려와 응원의 박수를 쳤지만, 오히려 그 순간이 큰 정신적 충격으로 남았다고도 설명했다. 이후 무대에 오르는 것 자체가 두려워졌고, 당시의 기억이 악몽처럼 반복되면서 트라우마로 이어졌다고 밝혔다.

그는 무대에 올라가는 순간을 “차가운 교수형대에 오르는 것 같았다”고 표현하며 당시 느꼈던 공포를 털어놨다. 이어 “집에 오고 난 뒤 정신적으로 엄청난 충격을 입었다는 걸 알았다”며 “악몽처럼 계속 나타났다. 그날의 문제가 계속 저를 괴롭혔다”고 고백했다.

김범수는 공연 취소 이후 콘서트 활동을 한동안 중단했으며, 현재도 무대와 노래에 대한 불안이 완전히 사라지지 않은 상태다.

특히 병원 검사에서 성대 자체에는 특별한 문제가 없는 것으로 확인됐지만, 심리적인 부담이 발성에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다.

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