서울 중위가격으로 올라서는 비강남 집값…'키 맞추기' 양상

올해 수도권 아파트 시장에서 지역별 가격 흐름이 엇갈리며 서울 비강남권과 경기남부 일부 지역 등 종전에 가격이 낮았던 지역의 '키 맞추기'가 뚜렷해졌다.



14일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가를 토대로 분석한 결과 올 1월과 8월 서울 아파트의 전용면적 1㎡당 중위 실거래가격은 1천268만원으로 동일한 수준을 보였다.

서울 아파트 매매가격이 역대 최장기간 상승 기록에 근접한 가운데 지난 13일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 모습. 연합뉴스

서울에서는 일부 비강남권의 가격이 서울 전체 중윗값에 가까워지거나 이를 웃돌았다.



성북구의 ㎡당 중위 실거래가는 1월 1천146만원에서 8월 1천260만원으로 올라 서울 전체의 0.99배에 도달했고, 동대문구는 같은 기간 1천218만원에서 1천300만원으로 상승해 1.03배가 됐다.



강서구(1천239만원→1천336만원)는 0.98배에서 1.05배로, 중랑구(936만원→1천163만원)는 0.74배에서 0.92배로 올랐고 노원구(1천4만원→1천117만원)도 0.88배 수준까지 상승했다.



가격이 이미 높은 지역은 서울 전체와의 격차를 더 벌린 것으로 나타났다.



강남구(3천56만원→3천409만원) 중윗값은 같은 기간 서울 전체의 2.41배에서 2.69배로, 서초구(2천128만원→2천471만원)는 1.68배에서 1.95배로 올랐고 송파구(2천209만원→2천521만원)는 1.99배로 상승했다.



경기도 일부 지역도 서울과의 가격 격차를 크게 좁혔다.



광명시의 ㎡당 중위 실거래가는 1월 1천110만원에서 8월 1천297만원으로 올라 서울의 0.88배에서 1.02배로 올라섰고 용인시 수지구(954만원→1천110만원)도 0.75배에서 0.88배로 상승했다.



화성시 동탄구(947만원→972만원)는 0.75배에서 0.77배, 수원시 권선구(632만원→697만원)는 0.50배에서 0.55배로 서울 전체와의 가격 차이가 축소된 것으로 조사됐다.



이미 서울과 비슷했거나 가격이 높았던 곳 중에는 하남시(1천295만원→1천448만원)가 1.02배에서 1.14배, 성남시 분당구(2천51만원→2천168만원)가 1.62배에서 1.71배로 서울 중윗값과 격차를 키웠다.



김은선 직방 빅데이터실 랩장은 "수도권 집값은 전반적으로 비슷한 수준으로 수렴한다기보다 과거 가격 상승 정도와 현재 가격 수준, 시장 여건에 따른 수요 이동이 맞물리며 지역별 흐름이 달라지면서 서울을 기준으로 한 상대적 가격 위치가 재조정되는 과정"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지