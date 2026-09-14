트럼프 “연준 금리 안내리면 몇몇 나라와 무역중단” 또 위협

도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 내리지 않을 경우 미국이 적자를 보는 일부 국가들에 대한 무역을 중단할 수밖에 없다고 재확인했다.



시장은 유가와 소비자물가지수(CPI) 등을 근거로 연준의 기준 금리 인상 가능성을 주시하고 있지만, 트럼프 대통령은 또다시 교역 중단이라는 극단적 조처를 언급하며 금리 인하 압박에 나선 것으로 풀이된다.

취재진과 문답하는 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

아울러 만약 연준이 실제로 금리를 인상할 경우 트럼프 대통령은 대미 흑자국을 대상으로 관세뿐만 아니라 무역 중단 카드까지 흔들며 고강도 압박에 나서는 것 아니냐는 관측도 나온다.



트럼프 대통령은 이날 아일랜드 방문을 마치고 귀국길에 오르기 직전 공항에서 취재진과 만나 지난 4일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 밝힌 무역 중단 위협을 실제 이행할 것인지를 묻자 "그렇다. 나는 몇몇 나라에 대해 그렇게 할 것"이라고 말했다.

이어 "나는 선택의 여지가 없다. 우리는 다른 나라들과 (무역에서) 적자를 보고 싶지 않다. 흑자를 내거나 적어도 무역수지 균형을 보고 싶다"며 "하지만 이전 대통령들은 막대한 적자를 허용해왔고, 우리는 용납하지 않을 것"이라고 강조했다.



트럼프 대통령은 "그러니 나는 그렇게 할 것이다. 이는 일정 기간에 걸쳐 이뤄질 것"이라고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 지난 4일 트루스소셜에서 "금리를 내리지 않으면 우리가 적자를 보고 있는 국가들과 무역을 중단할 것"이라고 밝히면서 연준의 15∼16일 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 금리 인하를 촉구한 바 있다.



하지만, 최근 금리선물 시장은 연준이 이번 FOMC에서 금리 인상 가능성을 크게 점치고 있어 이날 언급으로 미국이 실제 특정 국가들과의 무역 중단이라는 극단적 조처를 시행할지 주목된다.



트럼프 대통령은 지난 11일 뉴욕시 '그라운드 제로'에서 열린 9·11 테러 25주년 추모식에 참석한 조란 맘다니 뉴욕시장과 '진보의 아이콘'으로 불리는 알렉산드리아 오카시오 코르테즈(민주·뉴욕) 연방 하원의원이 서로 웃고 있는 모습의 영상이 퍼진 것과 관련해선 "끔찍하다고 생각한다"고 비판했다.



이어 "그곳은 웃는 장소가 아니며, 특히 그런 때에는 더욱 그렇다"며 "매우 중요한 의식의 한 파트에서 서로 웃는다는 사실은 부적절하다"고 지적했다.



트럼프 대통령은 해당 추모식에서 9·11 테러로 남편을 잃은 한 여성이 자신에게 사우디아라비아가 9·11 당시 한 역할에 대해 정의를 실현해달라고 요청한 것에 대해선 귀국 후 더 많은 기록을 공개하는 것을 검토하겠다고 했다.



앞서 미 중앙정보국(CIA)은 9·11 테러 참사 25주년인 지난 11일 테러를 저지른 알카에다와 그 수장이던 오사마 빈라덴과 관련한 정부 기밀자료를 대거 공개했다.



트럼프 대통령은 또한 이날 발표한 아일랜드 위스키 관세 철회에 대해선 유럽연합(EU) 전체가 아닌 아일랜드 위스키에만 적용될 것이라고 선을 그었다.

<연합>

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