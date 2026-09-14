이창섭, 이모부에 52평 주상복합아파트 직접 매입…"중학생 때부터 드림하우스"

그룹 비투비 이창섭이 현재 거주 중인 수원의 52평 주상복합아파트를 이모부에게 직접 매입한 사실을 알렸다.

이창섭은 지난 13일 유튜브 채널 '인생84'에 출연해 수원에서 실용 음악학원을 운영하는 근황을 공개했다.

'인생84' 방송화면 캡처

'인생84' 방송화면 캡처

'인생 이창섭'이라는 제목으로 공개된 영상에서 기안84는 이창섭의 52평 아파트를 방문했다. 이창섭과 함께 식탁에 앉은 그는 "집 이거 샀잖아, 올랐어?"라고 물었고 이창섭은 "이 집은 안 오른다"고 답했다.

이어 이창섭은 그럼에도 이 집을 구매한 이유에 대해 "드림하우스였다, 중학교 때 이 집, 그러니까 이 층 이 호실이 이모부 집이었는데 그때 나는 살면서 주상복합이라는 걸 처음 봤다, 나는 맨션 살 때니까, 나중에 나이 들어서 돈 많이 벌어 성공하면 이모부 집을 사겠다 했었다"고 밝혔다.

이에 기안84도 동탄의 한 아파트가 자신의 드림하우스였다며 "매매는 못 하고 전세로 1년 살았다"고 경험을 밝혔다.

이창섭은 그런 기안84에게 "지금은 아파트 건물을 한 채 사셔도 되지 않느냐"고 했다. 그러자 기안84는 "무슨 소리냐, 돈은 네가 많지, 너는 얼마나 있냐, 뻔한 얘기 하지 말고 그런 얘기 하자"고 말해 웃음을 줬다.

<뉴스1>

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