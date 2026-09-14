손예진, 아들 외모에 자신감 폭발 “배우 안 하기도 힘든 얼굴”

JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 화면 캡처

배우 손예진이 아들의 남다른 외모를 언급하며 애정을 드러냈다.

손예진은 지난 13일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에 출연했다. 이날 손예진은 자신의 냉장고를 공개하는 것은 물론, 결혼 생활과 육아에 대한 이야기도 가감 없이 공개했다.

특히 눈길을 끈 것은 아들에 대한 이야기였다. MC 김성주가 “아들이 나중에 배우를 하겠다고 하면 어떻게 할 것 같냐”고 묻자 손예진은 “약간 팔불출이긴 하지만 이렇게 생기면 배우 안 하기도 힘들 것 같다”고 답해 웃음을 자아냈다.

이어 손예진은 “아들 자랑은 돈을 내고 해야 하는데 죄송하다”고 너스레를 떨면서도 아들에 대한 자랑을 멈추지 않았다.

아들이 엄마와 아빠 중 누구를 더 닮았느냐는 질문에는 “저를 닮은 것 같다”고 자신 있게 답했다. 그러면서 “서로 다 자기 닮기를 원한다”고 말해 남편 현빈과 아들의 외모를 두고 벌이는 귀여운 ‘닮은꼴 지분 경쟁’도 공개했다.

방송에서는 손예진의 휴대전화 사진첩을 통해 아들의 모습이 담긴 사진도 공개됐다. 사진에는 유아용 식단 앞에서 식사 중인 아들의 모습이 담겼으며, 아들의 손을 본 최현석 셰프는 “아기 손이 너무 예쁘다”고 감탄했다.

아들의 입맛에 대해서는 “전과 떡을 좋아한다. 아빠 쪽 입맛을 닮았다”고 설명했다. 외모는 엄마를 닮았다고 생각하면서도 입맛은 아빠 현빈을 닮았다는 설명이 웃음을 더했다.

손예진은 육아의 현실적인 어려움도 털어놨다. 그는 일과 육아를 병행하는 것에 대해 “정말 보통 일이 아니다”라며 “솔직히 일보다 육아가 더 힘들어서 현장 가는 게 더 좋다”고 고백했다.

이어 집에서는 아들과 소방차 놀이를 하며 하루 종일 불을 끄고 구조 요청을 받아야 한다고 전했다. 떼를 쓰는 아이를 훈육하는 방법에 대해서는 “우리는 굉장히 엄격하게 키우고 있다. 드러누우면 벌을 서야 한다”고 말해 ‘단호한 엄마’의 면모를 드러냈다.

살림과 관련한 에피소드도 공개됐다. 손예진은 프로그램 출연을 앞두고 자신의 냉장고가 공개된다는 사실에 부담을 느꼈다며 “주부다 보니까 어설프면 어떡하지 걱정돼 안 하던 반찬도 하고 청소에 돌입했다”고 말했다.

이후 평소와 달라진 냉장고를 본 현빈이 “내가 보던 냉장고가 아닌데?”라고 반응했다는 일화를 전해 웃음을 안겼다.

한편 손예진은 2022년 3월 배우 현빈과 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 출산했다. 현재 작품 활동과 육아를 병행하며 대중과 만나고 있다.

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