새 주인 찾는 문학동네…출판업계 '지각 변동' 촉각

국내 굴지의 문학 전문 출판사인 문학동네 최대 주주 지분이 매물로 나오면서 문학동네 경영권 향방에 관심이 쏠리고 있다.



14일 출판업계에 따르면 문학동네 창립자인 강병선(필명 강태형·시인) 전 대표는 자신이 보유한 지분 41.5%의 전량 매각을 추진하고 있다. 강 전 대표는 복수의 기업들과 만나 매각 방안을 타진하는 것으로 알려졌다. 매각 가격은 수백억원대로 추정된다.

지난 11일 오후 서울 서초구 국립중앙도서관에서 열린 독립출판 축제 '2026 서울 퍼블리셔스 테이블'을 찾은 시민들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 행사는 독립출판 창작자와 출판사 등 221팀이 참여해, 독립출판물을 전시·판매하고 독립출판 창작자와 독자가 만나는 장으로 마련됐다. 연합뉴스

강 전 대표와 가까운 한 문단 관계자는 연합뉴스와 통화에서 "강 창립자가 조만간 문학동네 주주들을 만나 매각 추진에 관해 이야기를 나눌 예정"이라고 밝혔다. 강 전 대표는 현재 해외에 체류 중인 것으로 알려졌다.



문학동네 감사보고서에 따르면 강병선 회장이 보유한 지분은 41.5%, 기타 주주는 51.8%, 자기주식은 6.7%에 달한다.



강 전 대표를 제외한 나머지 지분은 문학동네 창립 당시의 편집위원을 비롯한 여러 주주에게 분산돼 있는데, 문학동네 인수 방안으로 지분 100%를 사들이는 방안도 논의 중인 것으로 전해졌다.



강 전 대표가 1993년 설립한 문학동네는 단행본 기준 국내 매출 1위 출판사다. 창립 당시 주간이었던 강 전 대표는 1995년 대표직에 오른 뒤 20년간 회사를 운영했으며, 문학동네를 한국을 대표하는 출판사로 키워냈다.



이에 강 전 대표가 지분 매각을 꾀하는 배경을 두고 출판업계의 지속된 불황이 큰 영향을 미친 것 아니냐는 목소리도 나온다.



하지만 이번 매각 추진은 단순히 수익성 악화 때문은 아니라는 게 강 대표 지인들의 전언이다.



문학동네는 노벨문학상 수상자인 한강을 비롯해 한국을 대표하는 작가들의 작품을 다수 출간한 회사로, 매출 300억원대를 꾸준히 유지하고 있다.



다만 출판·콘텐츠 시장의 변화에 발맞춰 문학동네가 한 단계 더 성장하기 위해선 새로운 사업 전략이 필요하다는 분석도 나온다.



문단 관계자는 "강태형 전 대표는 문학동네를 출판사로 만드는 데 가장 결정적인 역할을 한 분이라 개인적인 영달이나 이익을 위해서 매각을 선택하지는 않았을 것"이라며 "시대에 맞는 방향을 고민하는 중에 나온 방법 중 하나라고 이해하고 있다"고 말했다.



이어 그는 "조만간 강 대표를 만나 매각이 현명한 선택인지, 제대로 된 선택인지 이야기를 들어보고 따져보려 한다"고 덧붙였다.



출판업계에서는 기대와 우려가 교차하고 있다.



일각에서는 문학 출판의 핵심 역할을 하는 문학동네의 경영권이 매각되면 국내 문학 출판의 상징성에 타격이 생길 것 같다는 우려도 제기된다.



한편 출판인들의 세대교체는 당연하고 자연스럽다는 견해도 있다.



문학·출판평론가인 장은수 편집문화실험실 대표는 자신의 SNS에 "어차피 1950년대생, 1960년대생 출판인의 은퇴는 곧 다가올 운명으로, 이제 미룰 수도, 피할 수도 없다"며 "애매하게 가업 타령하는 것보다, 깨끗하게 지분 정리한 후 조촐한 은퇴를 하시는 게 옳아 보인다"고 말했다.

<연합>

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