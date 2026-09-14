'등산복 입어도 카리나는 카리나'…"등산 건강에 좋은거 아시죠"

걸그룹 에스파 카리나가 등산을 즐기는 일상을 공개하며 꾸준한 운동 습관을 보여줬다.

10일 에스파 공식 인스타그램에는 카리나가 등산을 하는 모습이 담긴 게시글이 올라왔다. 카리나는 하얀색 바람막이에 회색 트레이닝 바지를 입고 편안한 차림으로 산 중턱에서 포즈를 취했다. 옅은 화장에 검은색 선글라스를 착용해 자연스러운 분위기를 연출했으며, 야외 활동 중 자외선 차단에도 신경 쓰는 모습이었다.

걸그룹 에스파의 카리나가 가을을 맞아 등산을 즐기며 건강과 몸매 관리에 나섰다. (사진=에스파 공식 인스타그램 캡처)

특히 등산복 차림에서도 숨겨지지 않는 가녀린 체형이 눈길을 끌었다. 카리나는 평소에도 다양한 운동을 즐기는 모습을 공개해왔으며, 이번 등산 역시 꾸준한 운동 습관을 엿볼 수 있는 일상으로 관심을 모았다.

카리나가 즐긴 등산은 특별한 장비 없이도 할 수 있는 대표적인 유산소 운동이다. 평지를 걷는 것보다 경사면을 오르내리는 과정에서 하체 근육을 비롯한 여러 근육을 사용하기 때문에 체력 향상과 근력 강화에 도움이 될 수 있다.

또 일정 시간 동안 지속해서 걸으면 심폐지구력을 기르는 데 도움이 되며, 신체 활동량을 늘려 체중 관리에도 활용할 수 있다. 특히 오르막길에서는 평지보다 운동 강도가 높아 같은 시간 동안 더 많은 에너지를 소비할 수 있다.

다만 등산은 평지 걷기보다 무릎과 발목에 부담이 커질 수 있어 자신의 체력에 맞는 코스를 선택하는 것이 중요하다. 충분한 준비운동을 하고 무리한 속도로 산을 오르기보다 자신의 페이스를 유지하는 것이 좋다.

<뉴시스>

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