U-18 야구 일냈다… 8년 만에 亞 제패

18세 이하(U-18) 한국 야구대표팀이 좌완 에이스 하현승(부산고·사진)의 ‘완봉쇼’를 앞세워 숙적 일본을 꺾고 이번 대회 전승 우승을 차지했다.



정윤진 감독이 이끄는 한국은 13일 대만 타이베이돔에서 열린 제14회 아시아청소년야구선수권대회 일본과 결승에서 2-0으로 승리했다. 이틀 전 슈퍼라운드 첫 경기에서도 일본에 3-2로 승리했던 한국은 이번 대회 두 차례나 일본을 꺾는 등 예선리그부터 6경기에 모두 승리하며 2018년 이후 8년 만에 정상에 올랐다. 특히 6번째 이 대회 우승으로 일본을 제치고 최다 우승국이 됐다.



슈퍼라운드 일본전에서도 마무리로 나서 2이닝 퍼펙트로 일본 타선을 틀어막았던 하현승은 결승에는 선발로 등판해 이날은 긴 이닝 소화를 위해 완급조절을 한 듯 시속 150㎞이 넘는 광속구는 없었지만 140㎞ 후반대의 빠른 공을 앞세워 또 한 번 빛나는 투구를 선보였다. 하현승은 7이닝 동안 89구를 던지면서 안타 1개와 볼넷 2개만 내주고 삼진은 7개를 곁들여 무실점하는 완벽한 투구를 선보이며 홀로 마운드를 지켰다. 이번 대회는 7이닝 경기로 열렸다.



한국은 2회말 1사 1, 3루의 기회에서 상대 포수의 송구 실책을 틈타 선취점을 올렸다. 한국은 5회말 귀중한 추가점을 뽑았다. 남현우(서울컨벤션고)의 안타로 시작된 1사 1, 3루에서 조희성(유신고)의 적시타가 나왔다.



하현승은 6회 2사 이후에 첫 안타를 허용할 만큼 역투를 이어갔다. 마지막 7회에는 세 타자를 모두 삼진으로 돌려세우며 위력을 과시했다. 미국 메이저리그 구단들이 눈독을 들였으나 한국 프로야구 진출을 선언한 하현승은 21일 열리는 KBO 신인드래프트에서 전체 1순위 지명이 유력하다.

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