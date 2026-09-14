현대차그룹, 자율주행 ‘투 트랙 전략’ 추진

현대차그룹이 외부의 검증된 기술과 독자적인 인공지능(AI)을 결합한 ‘투 트랙 전략’으로 자율주행 시장에 뛰어든다. 2028년 엔비디아 기술을 활용한 소프트웨어중심차량(SDV) 양산을 시작으로, 2029년에는 자체 개발한 자율주행 인공지능(AI) ‘아트리아’를 탑재한 차량을 선보이며 속도와 기술 내재화를 동시에 잡겠다는 구상이다.



현대차그룹은 지난 11일 경기 성남 포티투닷(42dot) 본사에서 ‘자율주행 미디어데이’를 열고 자율주행 기술 개발 전략과 로드맵, 주요 개발 성과, 향후 실행 방안을 발표했다. 구체적으로는 엔비디아의 차량용 AI 컴퓨팅 플랫폼과 자율주행 소프트웨어에 기반한 레벨 2+ 기능을 2028년 상반기 양산차에 적용하고, 같은 해 하반기에는 레벨 2++ 적용 양산차를 출시할 계획이다. 레벨 2+는 여전히 운전자가 주행에 책임을 지지만 고속도로에서 양손을 자유롭게 둘 수 있는 단계고, 레벨 2++는 그 영역을 도심으로 넓힌 한층 고도화된 단계다.

포티투닷 판교 사옥 ‘비히클 워크숍’. 현대차그룹 제공

이 자리에서 아트리아 AI를 탑재한 SDV 테스트베드 차량의 도심 주행 영상도 공개됐다. 영상 속 차량은 서울 도심의 혼잡한 도로와 좁은 골목길에서 갓길 정차 차량 회피, 비보호 좌회전, 돌발 끼어들기 감지 등 주요 에지 케이스(예외 상황)를 매끄럽게 처리했다.



이러한 도심 주행 능력을 진화시키는 핵심 동력이 바로 데이터 확보와 AI 학습·검증·배포가 반복되는 ‘데이터 플라이휠’ 체계다. 포티투닷은 판교 사옥과 성남 수정구의 ‘비히클 워크숍’에서 자율주행 기능 정상 실행 여부 등을 점검하는 ‘스모크 테스트’를 거치며 실차 검증을 수행하고 있다. 현장에 투입된 40여대의 데이터 수집 차량과 SDV 테스트 차량은 실제 도로를 달리며 주행 데이터를 모은다.



테슬라 등 글로벌 선두 기업들에 비해 수집 차량 규모는 작지만, 현대차그룹은 연간 700만대 이상의 글로벌 양산 인프라가 본격 가동되면 양산 전환 후 5년 이내에 누적 데이터 규모를 충분히 추월할 수 있다고 보았다. 박민우 현대차·기아 AVP본부장(사장) 겸 포티투닷 대표는 2029년 자체 양산 일정에 대해 “지금 서둘러 양산하면 어정쩡한 레벨 2++가 될 수 있다고 보고 전략적으로 일정을 늦춰 잡았다”며 “2029년 하반기라는 시점은 2028년부터 엔비디아 기술로 양산하는 동안 우리의 노스스타(궁극적 목표)에 역량을 집중하자는 선택”이라고 설명했다.

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