[경제 단신] ‘갤럭시 AI클래스’ 2학기 참여 학급 모집 외

‘갤럭시 AI클래스’ 2학기 참여 학급 모집

삼성전자는 교실로 찾아가는 인공지능(AI) 체험 교육 프로그램 ‘갤럭시 AI 클래스’(사진) 2학기 참여 학급을 모집한다고 13일 밝혔다. 갤럭시 AI 클래스는 전문·보조 강사가 초등학교 고학년과 중학생 학급 교실을 방문해 스마트폰과 태블릿으로 AI 이론·실습 교육을 진행하는 프로그램이다. 이번 2학기부터는 AI 기본 개념과 윤리, 활용법을 배우는 AI 기본 소양 과목이 새로 생겼고, 갤럭시 AI 실습 과목도 개편된다. 영상·포토·자기관리 과목이 환경·역사·여행 등 창의적 체험 활동 중심 과목으로 바뀐다. 갤럭시 AI 클래스 수료생은 지난해부터 올해 1학기까지 약 17만5000명에 달한다.

LG전자, 에미상 ‘TV·가전 파트너’ 선정

LG전자가 미국 최고 권위의 방송 시상식인 에미상의 공식 TV·가전 파트너(사진)로 선정됐다고 13일 밝혔다. LG전자는 제품 체험, 현장 콘텐츠 제작 등을 통해 미국 고객과 콘텐츠 업계 관계자들에게 프리미엄 가전 ‘LG 시그니처’와 자사의 TV 기술력을 선보인다. 행사장 인근에 LG 시그니처 인플루언서 라운지를 마련하고, LG 올레드 에보 AI 등 프리미엄 TV 제품들과 LG 시그니처 에센스 화이트 냉장고, LG 시그니처 스타일러 등을 전시한다. 라운지를 방문한 배우, 크리에이터 등 시상식 참석자들의 모습을 제품과 함께 담은 현장 콘텐츠도 제작한다.

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