금일은 금요일이 아니에요! : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 004

□ 수사 단어 ·금일(今日)[이제 금, 날 일] : ‘오늘’을 이르는 말. (Today) ·금년(今年) : 지금의 해, 즉 '올해'. (금일의 '금'과 같은 글자!) ·지금(只今) : 바로 이 순간. (금일의 '금'과 같은 글자!) ·명일(明日)[밝을 명, 날 일] : ‘내일(來日)’을 이르는 말. (Tomorrow) ·명백(明白)하다 : 의심할 여지 없이 밝고 분명하다. ·익일(翌日)[다음날 익, 날 일] : 어느 특정한 날의 ‘이튿날’이나 ‘다음 날’. (The next day) ·익년(翌年) : 어떤 해의 '다음 해(이듬해)'. (익일의 '익'과 같은 글자!)

□ 수사 보고서

탐정 여러분, 이번 수사 대상인 세 단어는 일상생활이나 회사 업무 안내문에서 자주 쓰이지만, 한자의 뜻을 정확히 모르면 날짜를 완전히 착각하게 만드는 함정을 품고 있습니다.

첫 번째는 "오늘"을 뜻하는 금일(今日)입니다. 많은 친구들이 금일의 '금'을 '금요일'의 줄임말로 오해하곤 합니다. 하지만 이 글자는 '올해'를 뜻하는 금년(今年), '바로 지금'을 뜻하는 지금(只今)에 쓰이는 '이제 금(今)' 자입니다.

두 번째 대상은 "내일"을 뜻하는 명일(明日)입니다. 오늘 밤이 지나고 날이 새로 환하게 밝아오는(明) 날이라는 뜻입니다. 흔히 쓰는 올 내(來) 자의 내일(來日)과 같아요.

마지막 대상은 "이튿날"을 뜻하는 익일(翌日)입니다. 여기에는 '다음날 익(翌)' 자가 쓰였습니다. 명일(내일)이 '오늘을 기준으로 한 다음 날'이라면, 익일은 '특정한 날의 다음 날'입니다. 예를 들어 "상품 발송 익일 배송"이라는 말은, 월요일에 상품을 보냈다면 그 다음 날인 화요일에 도착한다는 뜻입니다.

□ 수사 확인

1. 목요일 오후, 선생님께서 "금일 제출하기로 한 독후감을 아직 안 낸 사람은 교무실로 오세요"라고 말씀하셨어요. ‘금일’의 의미를 올바르게 이해한 학생은 누구일까요?

① 민우: "오늘이 목요일이니까, 내일 금요일에 내라는 뜻이구나!"

② 서연: "지금 이 순간, 그러니까 오늘 목요일 중으로 내라는 말씀이셔."

③ 준호: "금요일 일이 생겼다는 뜻이니까 월요일에 제출하라는 거네."

④ 하은: "지난주 금요일까지 냈어야 했는데 기한이 지났다는 뜻이야."

2. 다음 문장을 읽고, 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 순서대로 써넣으세요.

<보기> : 금일, 명일, 익일

"고객님, 주문하신 상품은 바로 오늘인 ( ① ) 안에 포장이 완료되어 창고에서 출발합니다. 바로 다음 날인 ( ② )에는 고객님이 계신 지역의 대리점에 무사히 도착할 예정입니다. 이처럼 택배는 보통 상품이 물류센터에서 출발한 ( ③ )에 고객님의 집 앞까지 안전하게 배달 완료됩니다.“

□ 수사 단서

시간의 흐름을 살펴보세요! '과제 마감, 지금 바쁘다'처럼 현재의 순간을 가리키면 오늘(금일)! '회의를 미루다, 내일 다시'처럼 바로 다음 날을 뜻하면 내일(명일)! '출고된 뒤, 결제한 뒤'처럼 어떤 사건이 일어난 기준일의 다음 날을 뜻하면 이튿날(익일)이라고 구별하면 명쾌해집니다.

[정답]

1번: ②

2번: ① 금일 (바로 오늘) ② 명일 (오늘의 다음 날인 내일) ③ 익일 (상품이 출발한 날을 기준으로 한 다음 날)

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

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