경기선행지수 5년3개월 만에 최고…원화 상승폭, 주요 20개국 중 1위

6~9개월 이후의 경기흐름을 가늠할 수 있는 한국의 경기선행지수(CLI)가 5년3개월 만에 가장 높은 수준으로 오르면서 경제협력개발기구(OECD) 17개국 중 1위에 올라섰다. 3분기 달러 대비 원화 가치 상승폭도 주요 20개국 통화 중 가장 컸다. 다만, 이러한 경기회복 흐름이 미국 등 주요국의 추가 금리인상 가능성과 중동지역 정세 불안 장기화에 따른 국제유가 급등으로 주춤해질 수 있다는 우려도 나온다.



13일 OECD에 따르면, 지난달 한국의 CLI는 102.87로 2021년 5월(102.88) 이후 5년3개월 만에 가장 높았다. 지난해 2월(99.16) 이후 19개월 연속 상승 중이다. 특히 한국의 지난달 CLI는 OECD가 공개한 17개국 중 1위다. 한국이 1위를 차지한 건 2020년 5월(99.46) 이후 6년3개월 만이다.

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

국가데이터처가 발표하는 경기 예측지표인 선행지수 순환변동치도 지난 7월 104.2로 2000년 8월(104.6) 이후 25년11개월 만에 최고치를 찍었다. 한국의 지수를 끌어올린 주요 요인으로는 반도체 호황에 따른 교역조건 개선이 꼽힌다.



반도체 호황에 따른 경기회복 신호가 이어지자 원화 가치도 올라가고 있다. 연합인포맥스에 따르면 지난 11일 달러 대비 원화 가치는 1344.1원으로, 고점이었던 7월1일 1559.9원에서 15.41% 상승했다. 3분기 기준 주요 20개국 중 가장 높은 상승률이며, 2위인 일본 엔화(5.84%) 절상률의 약 3배에 달한다.



그러나 다음 주 발표될 미국(현지시간 15∼16일)과 일본(18일) 등 주요국의 기준금리 인상 여부와 급등하는 국제유가가 경기회복과 원화 강세 흐름을 제약할 변수로 남아 있다. 시카고상업거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리선물 시장에서 연준이 금리를 0.25%포인트 인상할 확률은 지난 4일 59.4%에서 11일 오후 86.3%까지 올랐다. 일부 시장 참여자들은 연내 두 차례 인상 가능성도 열어뒀다. 유럽중앙은행(ECB)은 이미 3대 정책금리를 0.25%포인트씩 인상했다.



서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유는 10일(현지시간) 배럴당 각각 102.48달러, 107.63달러로 마감해 중동전쟁으로 국제유가가 치솟던 지난 5월19일 이후 가격이 가장 높았다. 박형중 우리은행 이코노미스트는 “당분간 해외 금융시장 여건이 환율에 상당한 영향을 미칠 것”이라며 “미 연방준비제도(Fed·연준)가 추가 금리인상 가능성을 열어둘 경우 달러가 전방위적인 강세를 보이고 환율이 다시 1400원에 근접할 수도 있다”고 말했다.

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