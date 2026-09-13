李대통령 “개혁 포기한 적 없어… 과격한 선동 경계를”

이재명 대통령이 12일 “개혁의 가장 큰 걸림돌은 개혁의 이름으로 개혁을 방해하는 것”이라며 여권 내 검찰개혁 강경론에 공개적으로 제동을 걸었다. 개혁의 속도와 강도를 앞세운 선명성 경쟁이 오히려 저항과 역결집을 불러올 수 있다며 “개혁은 최대한의 공감 아래 섬세하고 절차적이어야 한다”고 강조했다. 최근 검찰개혁의 방식과 인사, 제도 개편을 놓고 여권 내 강경론이 거세지는 가운데 이 대통령이 그동안 강조해온 ‘실효적 개혁론’을 다시 분명히 한 것이다. 같은 날 대표적 강경파인 추미애 경기도지사는 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 지명을 겨냥해 “내란 세력을 징벌해야 하는데 왜 이들 세력에 업혀서 전전긍긍하는 것인가”라고 비판했다.

이재명 대통령이 지난 11일 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 모두발언을 한 후 굳은 표정을 짓고 있다. 이 대통령은 12일 엑스(X)에 “개혁의 가장 큰 걸림돌은 개혁의 이름으로 개혁을 방해하는 것”이라고 적었다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 오후 엑스(X)에서 진보당 박태훈 청년오늘연구소장의 글을 공유하며 “저는 개혁의 목표와 가치를 한순간도 포기한 적이 없다”고 적었다. 박 소장은 “유시민 등이 내뱉는 저주의 말, ‘왜 더 강하게 개혁하지 않느냐’는 진영 내부의 준엄한 꾸짖음이 대통령을 안에서 흔든다”며 “한동훈이 김승원 법무부 장관 후보자를 공격하는 데 검찰 캐비닛을 활용한 것으로 보이는데, 평소 목소리를 높이던 검찰개혁론자들이 여기에 침묵하는 것을 이해하기 어렵다”고 비판했다. 이 대통령은 “틀린 말씀이 단 하나도 없으시다”고 호응했다.



이 대통령은 “혁명적 변화를 바라는 일부의 순수한 열망을 이용해 자신의 선명성을 드러내는 과격한 선동으로 저항과 역결집을 초래함으로써 결과적으로 개혁을 방해하고 반동을 초래하는 것도 필히 경계해야 한다”고 했다. 이어 “개혁은 최대한의 공감 아래 섬세하고 절차적이어야 하며, 고통과 저항을 최소화해 실효적인 성과로 증명해야 한다”고 말했다.



인사 원칙에 대해서도 진영 논리와 거리를 뒀다. 이 대통령은 “공직은 모두를 위한 봉사자여야 한다”며 “부정하고 무능해도 가깝다는 이유로 기용하자는 것은 실패의 지름길이자 대표자가 아닌 정복자가 취할 태도”라고 말했다.

추미애 경기도지사. 경기사진공동취재단

추 지사는 이날 2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제에서 “한동훈 의원과 한배를 탔던 사람이 초대 중수청장이 된다면 그것이 민주화인가”라며 김 후보자 지명을 비판했다. 김 후보자는 검사장 재임 당시 더불어민주당이 주도한 ‘검수완박’에 공개적으로 반대했고, 2020년 추 지사가 법무부 장관 시절 윤석열 검찰총장에 대한 직무집행 정지를 명령했을 때도 반대 입장을 냈다. 이 대통령은 “개혁에는 필연적으로 반발이 수반되지만, 개혁이 없으면 반발도 없다”며 “자주적이고 평화로우며 안전한 나라, 민주적이며 공평하고 포용 성장하는 나라를 향해 모두가 함께 나아갈 수 있기를 바란다”고 했다.

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