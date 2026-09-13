시즌 12호 도움에도… 머쓱해진 SON

미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC 손흥민(사진)이 시즌 12호 도움을 기록했지만 팀의 패배를 막지는 못했다.



손흥민은 13일 미국 캔자스주 캔자스시티의 스포르팅 파크에서 열린 스포르팅 캔자스시티와 2026 MLS 26라운드 원정경기에 선발 출전해 풀타임을 소화했다.



손흥민은 LAFC가 전반 18분 앙드레 루이스, 31분 테일러 칼헤이라 등 캔자스시티에 연속골을 내주며 0-2로 뒤지던 후반 2분 왼쪽에서 패스를 내줬고 이 공은 제이컵 샤펠버그의 크로스를 거쳐 드니 부앙가의 추격골로 연결되며 도움을 올렸다.



MLS는 손흥민의 패스를 공식 도움으로 인정했다. LAFC는 후반 26분 제이컵 바틀렛에게 추가골을 내주며 1-3으로 패했다. 손흥민은 이날 슈팅 3개를 기록했지만 득점에 실패했다.



리그 도움을 12개로 늘린 손흥민은 리오넬 메시(13개·인터 마이애미)에 이어 이 부문 공동 2위에 올랐다.



손흥민은 올 시즌 MLS에서는 5골 12도움을 기록하고 있다. 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵의 2골 7도음을 더하면 공식전 7골 19도움을 올렸다. LAFC는 승점 40으로 서부 콘퍼런스 5위를 유지했고, 캔자스시티는 승점 18로 최하위에 머물렀다.

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